MRI geleide biopten betrouwbaarder bij aantonen prostaatkanker

Nieuwe techniek in MMC is veelbelovend

Om de diagnose prostaatkanker bij patiënten nog beter vast te stellen, biedt Máxima MC vanaf nu MRI geleide biopten aan. Met behulp van MRI-beelden wordt een robot zodanig aangestuurd dat door de radioloog precies in het gebied met de verdachte cellen wordt gebiopteerd bij de patiënt. Het is een veilige, vriendelijke en betrouwbare methode om prostaatkanker aan te tonen. Dat is een zekerheid waar een man, bij wie deze mogelijke impactvolle diagnose mogelijk speelt, iets aan heeft.



Bij verdenking op prostaatkanker krijgt een patiënt standaard een MRI en een prostaatbiopsie via de endeldarm aangeboden. In nauwe samenwerking tussen uroloog en radioloog biedt Máxima MC daarnaast vanaf nu ook MRI geleide biopten aan om prostaatkanker aan te tonen.



Hoe gaat het biopt-onderzoek

Hermen van Beek, radioloog Máxima MC: “Tijdens dit onderzoek ligt de patiënt op zijn buik in het MRI-apparaat en de robot wordt tussen de benen van de patiënt geplaatst. Hierbij is er een intensieve samenwerking tussen de radioloog en de laborant. Met behulp van actuele MRI-beelden kunnen we de robot zodanig aansturen dat we precies op de juiste plaats biopteren.”Deze biopten gaan vervolgens naar de patholoog. Die onderzoekt of het vermoeden dat er kanker is, juist is. En stelt in dat geval de (mate van) agressiviteit van de tumor vast.



Voordelen

De robot-gestuurde MRI geleide techniek heeft meerdere voordelen. Er kan worden volstaan met het nemen van slechts twee biopten en niet zoals bij de uroloog de gebruikelijke 12 prostaatbiopten. En dat betekent minder kans op complicaties als infecties, pijn en bloedingen. Ook worden deze twee biopten heel precies gebiopteerd uit het meest verdachte gebied. Met een normale prostaatbiopsie kan alleen een deel van de prostaat worden bereikt. Nu kan in de gehele prostaat op ieder specifiek plekje worden gebiopteerd. “Door deze precisie is bijvoorbeeld pasgeleden bij een patiënt tijdens een MRI geleide biopt een klein verdacht plekje op de MRI heel precies gebiopteerd. Hierbij kwam de diagnose prostaatkanker al in een vroeg stadium naar voren en kon deze patiënt direct worden behandeld,” vertelt Van Beek.

Voor wie

Het nemen van MRI-geleide biopten wordt op dit moment toegepast bij patiënten met moeilijk toegankelijke tumoren of bij hele kleine afwijkingen op de MRI. Ook wordt deze methode ingezet bij patiënten om te kijken of de agressiviteit van een tumor hoger is dan bij de gebruikelijke biopten al is gevonden. Tijdens het multidisciplinair overleg in MMC worden deze patiënten besproken vanuit verschillende disciplines. De uroloog en radioloog werken hier onder andere nauw samen. Hier wordt bepaald of een patiënt in aanmerking komt voor een MRI geleide biopt.



Wat zijn verwachtingen

Met deze nieuwe methode volgt MMC de nieuwe Europese richtlijn voor prostaatkanker die recent is uitgekomen. De beschikbaarheid van de MRI-geleide biopsie is op dit moment nog beperkt. De verwachting is dat op termijn deze methode meer wordt aangeboden en hoogstwaarschijnlijk in de toekomst de handmatige technieken steeds meer gaat vervangen.

Bron: MMC