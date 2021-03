Ergometer voor rolstoelgebruiker

Ontwikkeling van een laboratorium voor rolstoelaandrijving

Bij revalidatie, sport en onderzoek kunnen rolstoelgebruikers worden getest op een nieuwe rolstoelergometer. Dat is de belangrijkste bevinding uit het promotieonderzoek van De Klerk. De ergometer Esseda, een rollerbank van Groningse makelij, is de afgelopen jaren doorontwikkeld en getest. Uit het onderzoek is gebleken dat rolstoelrijden op de ergometer vergelijkbaar is met rijden over de grond, en dat de ergometer in staat is verschillende facetten van het rolstoelrijden adequaat te meten. Rolstoelgebruikers kunnen op de ergometer rijden zoals zij dat gewend zijn, in hun eigen geïndividualiseerde rolstoel.

De rolstoelergometer kan worden gebruikt om revalidanten en andere rolstoelgebruikers te observeren tijdens het rijden, waardoor belastende technieken tijdig kunnen worden gesignaleerd en bijgestuurd. Dat is van groot belang, want meer dan de helft van de rolstoelgebruikers heeft last van overbelastingsklachten in de armen en schouders. Met name de polsen, ellebogen en het schoudergewricht krijgen het bij rolstoelrijden vaak zwaar te verduren. Dat heeft een grote impact op het leven van rolstoelgebruikers, want deze gewrichten worden bij bijna alle dagelijkse taken gebruikt. De ergometer kan ook van waarde zijn in de aangepaste sport. Zo kunnen bijvoorbeeld de aandrijftechniek en de conditie van rolstoelsporters tot in detail worden bekeken.

Voor revalidatieartsen, sportcoaches en revalidatieonderzoekers kan de ergometer dan ook een waardevolle toevoeging vormen in het instrumentarium. Door de rolstoelergometer een centrale plaats te geven in het rolstoelpropulsielab kunnen vaardigheden van rolstoelgebruikers worden vergroot, rolstoelen beter worden afgesteld, en overbelastingsklachten als gevolg van rolstoelrijden worden voorkomen.

CV Rick de Klerk Rick de Klerk (1992) studeerde Human Movement Sciences aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarna was hij werkzaam als Trainee R&D bij Umaco BV. Zijn promotieonderzoek vond plaats bij de afdeling Bewegingswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen. De titel van zijn proefschrift luidt: Development of a wheelchair propulsion laboratory.

Proefschrift: http://hdl.handle.net/(…)82-a3db-343c7dfd1c2a

Development of a wheelchair propulsion laboratory

