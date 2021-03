IJzer Expertise Centrum gaat van Radboudumc over naar Sanquin

Vanaf 15 maart gaat het landelijke Expertise Centrum voor aandoeningen van de ijzerstofwisseling geleidelijk over van het Radboudumc naar Sanquin. Uit gesprekken tussen beide organisaties is naar voren gekomen dat het centrum naar de toekomst toe beter past bij de ambities van Sanquin, zowel op het gebied van wetenschappelijk onderzoek als vanwege de transfusie gerelateerde dienstverlening.

Europees erkend centrum

Het Expertise Centrum voor aandoeningen van de ijzerstofwisseling is een nationaal en Europees erkend centrum voor diagnostiek en behandeling van patiënten met afwijkingen in de ijzerhuishouding. Binnen het Expertise Centrum wordt onderzoek gedaan naar ziekten van de ijzerhuishouding. Denk aan erfelijke vormen van bloedarmoede en ijzerstapelingsziekten en aandoeningen die gepaard gaan met ijzerstofwisselingstoornissen, zoals chronische nierziekten. Het is van cruciaal belang voor deze patiënten dat de diagnostiek en het bijhorende onderzoek wordt voortgezet.



Professor Dorine Swinkels, die nu bij het Radboudumc aan het hoofd staat van het IJzer Expertise Centrum, zal vanaf 1 mei 2021 twee dagen per week bij Sanquin werkzaam zijn om voor de toekomst zorg te dragen voor continuïteit in kennis, laboratoriumbepalingen en projecten. Daarnaast zal zij drie dagen per week werkzaam blijven in het Radboudumc om onder andere consulten te blijven verlenen aan Radboudumc clinici betreffende aandoeningen van ijzerstofwisseling.

Belangrijke aandachtsgebied

Swinkels: “Ik ben blij dat dit belangrijke aandachtsgebied nu in Nederland bij Sanquin zo’n passend huis vindt, en ik verheug me erop de komende jaren samen met de verschillende divisies van Sanquin betekenisvolle stappen te zetten in de diagnostiek en het onderzoek naar ijzerziekten en ijzerhuishouding voor zowel donors als patiënten.”

Het onderzoeksonderwerp is voor Sanquin als bloedinstituut met name passend omdat bij de Sanquin-divisies Bloedbank, Research en Diagnostiek veel gewerkt wordt aan diagnostiek van patiënten met ijzerziekten, aan onderzoek naar donorgezondheid en naar ijzer-gerelateerde ziekten, wat ook in verband met bloedtransfusie kan staan.

Nico Vreeswijk, directeur van Sanquin Diagnostiek: “Het IJzer Expertise Centrum past Sanquin als een warme jas. Met onze kennis over bloed en onze ervaring met wetenschappelijk onderzoek kunnen we de komende jaren zowel nationaal als internationaal van meerwaarde zijn voor de hele transfusie gerelateerde dienstverlening.”



Aanwinst

Ook voor de Bloedbank is de komst van het IJzer Expertise Centrum een aanwinst. Daphne Thijssen-Timmer, directeur van de Bloedbank: “Bij de Bloedbank zamelen we niet alleen bloed in van duizenden belangeloos donerende donors. We monitoren ook hun gezondheid. Bij een donatie verliezen donors ijzer, en onderzoek naar ijzerhuishouding is ook daarom voor Sanquin van groot belang. Met dit instituut in huis kunnen we onze kennis van donorgezondheid naar een hoger plan tillen, en onze donors nog beter begeleiden.”

Bron: Sanquin