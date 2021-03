Alle coronamaatregelen worden verlengd tot en met 20 april

De besmettingen met het coronavirus nemen toe. Het aantal coronapatiënten op de intensive care (ic) stijgt. De derde golf begint zichtbaar te worden. Daarom wordt het huidige pakket maatregelen verlengd. Eén maatregel wordt iets aangepast: vanaf 31 maart gaat de avondklok een uur later in; om 22.00 uur. Daarnaast kijkt het kabinet naar het gebruik van zelftesten in het onderwijs. Voor het hoger onderwijs is het streven dat studenten straks weer 1 dag per week les op locatie kunnen volgen. Dit kan op zijn vroegst 26 april.

Verlenging maatregelen

Alle huidige maatregelen worden verlengd tot en met 20 april

Op 13 april is een volgende persconferentie waarin wordt gezegd wat er na 20 april mogelijk is. Als de cijfers eerder een positief beeld laten zien, dan kan een maatregel ook eerder worden aangepast. Als de cijfers tegenvallen, kan een maatregel eerder worden aangescherpt.

Het reisadvies wordt verlengd tot en met 15 mei

Dit betekent: blijf in Nederland. Reis niet naar het buitenland tot en met 15 mei, tenzij dit strikt noodzakelijk is. Dit geldt dus ook voor de meivakantie.

In april start het kabinet samen met de reis- en vervoerssector met proefreizen naar het buitenland. Die geven inzicht hoe we straks weer veilig en verantwoord op vakantie kunnen naar andere landen.

Kleine aanpassing van maatregel

Avondklok

Het blijft steeds langer licht. Daarom gaat vanaf woensdag 31 maart de avondklok een uur later in. Dit betekent dat vanaf dat moment iedereen tussen 22.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. Winkels die vooral levensmiddelen verkopen, mogen dan open zijn tot 21.45 uur. Dit geldt voor bijvoorbeeld supermarkten en afhaallocaties van eet- en drinkgelegenheden.

Testen

Zelftesten

De verwachting is dat er vanaf midden april corona-zelftesten beschikbaar zijn. In het onderwijs kan daarmee risicogericht en preventief getest worden.

Het kabinet wil dat studenten in het hoger onderwijs zo snel mogelijk weer 1 dag per week les op locatie kunnen volgen. Dit kan op zijn vroegst 26 april. Dat kan dan alleen als de besmettingscijfers dit toelaten en als de onderwijsinstellingen de studenten een zelftest kunnen aanbieden.

Toegangstesten

Op andere plaatsen zal het gebruik van toegangstesten meer mogelijk kunnen maken. Voordat een evenement of activiteit begint, moet dan een test gedaan zijn. Bij een negatieve uitslag krijgt iemand toegang. Deze kan getoond worden via een app. Op voorwaarde dat de corona-cijfers dit toelaten, worden de komende periode proeven gedaan bij bijvoorbeeld kleinschalige evenementen en activiteiten.

Horeca en detailhandel

Tijdens de vorige persconferentie op 8 maart werd gezegd dat terrassen mogelijk voor Pasen open konden en dat er dan ook meer ruimte kwam voor de detailhandel. Dat kon alleen onder de strenge voorwaarden dat het aantal bezette ic-bedden stabiel zou zijn en het reproductiegetal rond de 1 zou blijven. Helaas is dat niet het geval. Er liggen nu 623 mensen met corona op de ic. Het reproductiegetal staat op 1,11. Dit getal laat zien hoe snel het virus zich verspreidt. Bij een reproductiegetal van rond de 1 blijft het aantal besmettingen ongeveer gelijk. Meer weten over deze en andere cijfers? Kijk op het coronadashboard.

Vaccineren

Vaccineren is een belangrijke stap naar een samenleving zonder coronamaatregelen. De verwachting is dat vanaf begin juni veel meer mogelijk is, omdat dan een grote groep mensen gevaccineerd is. Volgens de planning heeft in juli 2021 iedereen vanaf 18 jaar, die gevaccineerd wil worden, een eerste prik gehad.

Basisregels

Steeds meer mensen zijn door vaccinaties beschermd tegen het coronavirus. Maar er worden nu ook nog steeds mensen ziek. De basisregels helpen om besmetting van jezelf en anderen met het coronavirus te voorkomen. Ook als je al gevaccineerd bent. Als we onze handen wassen, afstand houden en testen en thuisblijven bij klachten worden er minder mensen besmet. Zo is er sneller weer meer mogelijk.

Om besmetting te voorkomen, blijft het belangrijk om het volgende te doen.

Was je handen.

Goede hygiëne voorkomt de verspreiding van virusdeeltjes. Was vaak je handen goed met water en zeep. Zeker als je thuiskomt of als je ergens op bezoek komt. Raak je gezicht zo min mogelijk aan. Hoest of nies in je elleboog. Draag binnen in publieke ruimtes een mondkapje. Zo geef je de verspreiding van het coronavirus geen kans.

Houd 1,5 meter afstand.

Ook van familie of vrienden. Als mensen dicht bij elkaar zijn, kan het coronavirus heel snel aan anderen worden gegeven. Beperk daarom ook je contacten en vermijd drukke plekken.

Laat je testen.

Heb je klachten? Laat je direct testen. Ook bij milde verkoudheidsklachten zoals een loopneus. Blijf thuis totdat je de testuitslag hebt. Zo weet je zeker dat je geen andere mensen besmet met het coronavirus.

