Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis selecteert uPerform voor het verschaffen van in-applicatie training voor hun EPD

Het in Tilburg en Waalwijk gevestigde Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) adopteert een nieuw digitaal trainingsplatform. Dit helpt klinisch personeel bij het optimaliseren van het gebruik van haar elektronisch patiëntendossier (EPD) -systeem, Epic®. De zorgorganisatie rolt het uPerform-platform van ANCILE Solutions uit na een succesvolle afronding van een initieel project in 2020.

ETZ is een vooraanstaand topklinisch opleidingsziekenhuis en traumacentrum dat acute zorg biedt aan inwoners van de regio Midden-Brabant en daarbuiten. Als een van de grootste ziekenhuizen van Nederland met meer dan 6.500 medewerkers, zocht ETZ een vernieuwende trainingsmethode om zorgpersoneel nog beter op te leiden in het gebruik van het EPD. In 2020 presenteerde de organisatie een nieuwe visie voor haar klinische onderwijsprogramma: een hybride aanpak die ‘on-the-job’-assistentie biedt die tegemoetkomt aan verschillende leerstijlen en voorkeuren. In december 2020 koos ETZ uPerform als haar digitale trainingsplatform om haar voltallig klinische personeel te voorzien van on-demand training en voortdurende ondersteuning voor haar Epic EPD-systeem.

Judith van Gerven Biermann, coördinator van de EPD Academie, vertelt: “We zien ongelooflijk veel voordelen in het gebruik van uPerform. Het sluit naadloos aan bij de visie die wij als EPD Academie (en het algehele Leerhuis) hebben, waarbij we uitgaan van hybride leren. Eenieder leert op zijn of haar eigen manier en moet kunnen kiezen uit meerdere mogelijkheden om de aangeboden leerstof tot zich te nemen. Werkplekleren is een van onze voornaamste pijlers. Wij zien daarom grote voordelen in de in-applicatie help. Wij denken dat onze zorg professionals door middel van deze ondersteuning veiliger, sneller en prettiger kunnen werken. Hulp is ‘only one click away’. Daarmee hopen we ook onze EPD-coaches, servicedesk en applicatiedeskundigen te ontlasten.”

“We hebben tijdens het project gezien dat e-learnings en tipsheets op eenvoudige wijze te maken zijn en dit is een groot voordeel ten opzichte van de huidige manier van aanmaken van de content.”

ETZ sluit zich als eerste Europese zorginstelling aan bij 20 toonaangevende ziekenhuissystemen in de Verenigde Staten die uPerform al gebruiken. “We zijn vereerd dat ETZ ons vertrouwt om haar digitale leerprogramma te ondersteunen en kijken uit naar een nauwe en succesvolle samenwerking in de komende jaren”, zegt Harm Mescher, Vice-President EMEA / APJ bij ANCILE Solutions. “Dit project was onze eerste stap in de introductie van het succesvolle uPerform platform voor gezondheidssystemen in Europa”.

uPerform stelt zorgverleners in staat hun digitale volwassenheid naar een hoger niveau te tillen door clinici snel en eenvoudig toegang te bieden tot educatief materiaal van hoge kwaliteit binnen de workflow, waardoor de gebruikersvaardigheid en tevredenheid toenemen. Op rollen gebaseerd, in-applicatie leren op het zorgpunt verbetert de on-boarding, vermindert de tijd die in het EPD systeem wordt doorgebracht door training te versterken en vermindert de tijd die aan traditionele training wordt besteed. Onderwijsteams profiteren van een volledig platform voor de ontwikkeling, het beheer en de distributie van leerinhoud dat de operationele efficiëntie verhoogt en de opleidingskosten verlaagt.

Over het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ)

Het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) is een topklinisch ziekenhuis en traumacentrum. Met drie locaties in Tilburg en Waalwijk is ETZ hét ziekenhuis voor alle inwoners van de regio Midden-Brabant, maar ook (ver) daarbuiten. Wij gaan in gesprek met patiënten over wat zij voelen, denken en vinden. ‘Oog voor jou’ noemen we dat. Zo helpen we patiënten om samen met hun specialist de best passende behandeling te kiezen. Op deze wijze leveren wij onze patiënten zorg die Buitengewoon is. Het ETZ is een van de grootste topklinische ziekenhuizen van Nederland, met zo’n 6.500 medewerkers. In het ETZ word je gestimuleerd om je te blijven ontwikkelen. We leren elke dag en verbeteren continu onze zorg aan de patiënt en de manier waarop we werken.

