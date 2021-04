Groot deel relaties lijdt onder coronamaatregelen; deel bloeit juist op

Onderzoek Psyned laat verschillen relaties in Coronatijd zien



Onderzoek van landelijke behandelorganisatie Psyned laat zien wat voor invloed de coronacrisis heeft op hoe mensen in hun relatie staan. Bijna 45 procent van de respondenten geeft aan dat hun relatie verslechterd is. Daartegenover zegt ruim 18 procent dat hun relatie verbeterd is en 37 procent dat deze gelijk is gebleven. Waar tot nu toe met name de negatieve invloed van de coronacrisis op relaties werd uitgelicht, lijkt het toch genuanceerder te liggen.

Mensen die aangeven dat hun relatie verslechterd is, lijken minder gezelligheid en minder positieve energie in hun relatie ervaren. Ook wordt er binnen de relatie minder gevoelens en liefde getoond. Verder is de communicatie slechter en vinden zij het moeilijk om om te gaan met onderlinge verschillen. Tot slot idealiseert men de partner en de relatie minder. Pieternel Dijkstra, relatietherapeut bij Psyned: “Idealisering zorgt ervoor dat jij je relatie blijft bezien als positief. Als dat verdwijnt maakt dat de relatie relatief kwetsbaar, bijvoorbeeld voor overspel.” Bij mensen die juist positiever in hun relatie staan zijn de kaarten anders geschud. Daar is het tegenovergestelde beeld te zien.



Over het onderzoek

Voor dit onderzoek werd door 1656 volwassen respondenten met een relatie een vragenlijst op de website van Psyned ingevuld. Het publiek dat de site bezoekt bestaat voornamelijk uit mensen die al op zoek zijn naar hulp voor uiteenlopende klachten.



Wat relatietherapeuten zien in de praktijk

Pieternel Dijkstra, relatietherapeut bij Psyned: “Je kan de afgelopen tijd echt zien als een test voor de relatie. Veel stellen zitten door de coronacrisis op elkaars lip. Bij sommige stellen pakt dit slecht uit, bij anderen goed.”



Bij stellen die zich slecht raad weten met de situatie ontstaan veel negatieve emoties. Zaken die men voorheen maar een beetje irritant vond aan elkaar, groeien nu uit tot grote ergernissen. Tegelijkertijd zijn er door de corona-maatregelen minder momenten om op te laden: cafés en sportscholen zijn dicht en bezoek mag maar beperkt.

Positieve draai

Er zijn ook stellen die een positieve draai weten te geven aan de situatie. Ze ervaren het samenzijn ook als een kans voor meer onderlinge verbinding. Dijkstra: “Je kan samen dingen doen waar je eerder te weinig aan toe kwam, zoals vrijen of samen koken. Dan is de situatie nog steeds zwaar maar trekt deze minder een wissel op je relatie. Sterker nog, je relatie kan er door groeien.”

Bron: Psy Ned