Een blindedarmontsteking bij een kind kan vaak goed behandeld worden met antibiotica. De meeste kinderen hebben al na een dag nauwelijks nog pijn en zijn niet langer misselijk. Dit concludeert Knaapen in zijn proefschrift over de mogelijkheden om blindedarmontsteking bij kinderen beter te behandelen. Hij onderzocht of het geven antibiotica een operatie overbodig maakt. Uit de langetermijnresultaten blijkt dat na ongeveer vijf jaar nog steeds zeven van de tien kinderen niet hoeft te worden geopereerd.



Het nadeel van een operatie zijn de complicaties ook bij een milde blindedarmontsteking. Deze aandoening is de meest voorkomende oorzaak voor acute operaties bij kinderen, circa 5000 per jaar. En sinds jaar en dag in de standaard behandeling een operatie. Echter in de laatste jaren wordt blindedarmontsteking onderverdeeld in een mildere en een ernstigere vorm. Deze milde vorm (ongeveer 50 procent) heeft over het algemeen minder neiging tot perforatie en kan mogelijk dus anders behandeld worden.

De onderzoeksvraag voor dit proefschrift is of milde blindedarmontsteking bij kinderen beter kan worden behandeld. Hierbij heeft Knaapen onderzocht of mogelijk alleen antibiotica voldoende is. Dit zou veel kinderen een operatie besparen en kunnen leiden tot een kostenreductie

Woensdag 7 april 2021

Promotie (UvA), 14.00 u, online

Max Knaapen: Antibioticum in plaats van operatie bij blindedarmontsteking kind

Bron: Amsterdam UMC