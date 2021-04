Jongvolwassenen met kanker kunnen sinds april terecht bij AYA consulten in het Spaarne Gasthuis

Jongvolwassenen met kanker kunnen sinds april terecht bij AYA consulten in het Spaarne Gasthuis. AYA is de afkorting van adolescents and young adults. In Nederland krijgen ongeveer 2700 jongvolwassenen per jaar de diagnose kanker. Ongeveer 100 daarvan worden in het Spaarne Gasthuis gediagnosticeerd. Een grote groep mensen met specifieke medische en psychosociale behoeften, passend bij hun levensfase.

Diagnose kanker

Michelle Kremer en Carlijn van den Anker, verpleegkundig specialisten en initiatiefneemsters voor het opzetten van de AYA zorg in het Spaarne Gasthuis: “De diagnose kanker zet iemands leven op zijn kop. Het is logisch dat er veel vragen zijn. Deze vragen zijn anders dan voor een andere leeftijdscategorie. Je kan hierbij denken aan vragen over je opleiding, werk, relaties, verzekeringen, seksualiteit en vruchtbaarheid.

Tijdens de AYA consulten werken we met verschillende professionals. Tijdens de behandeling, maar (juist) ook daarna wordt specifieke zorg en ondersteuning geboden in de vorm van gesprekken. Deze gesprekken zijn een aanvulling op de medische zorg die wordt gegeven. Verder biedt AYA lotgenotencontact, praktische en psychische hulp.



Aandacht voor de impact

En dat dit hard nodig is bewijst Sanne Tolen, die op haar 23e de diagnose lymfeklierkanker kreeg. Ze besloot zich – als ze genas – hard te maken voor de polikliniek en ondersteunde Michelle en Carlijn bij het opzetten van de polikliniek. Als ex-patiënte was ze (helaas) expert op dit gebied: “Wat ik miste in het Spaarne Gasthuis was aandacht voor de impact die kanker had en nog steeds heeft op mijn leven. Re-integreren op het werk, vragen over mijn vruchtbaarheid – het stond niet op de agenda. Daarom heb ik me er ook hard voor gemaakt om, samen met het AYA-team, de AYA zorg op te zetten. Dit is iets waar we heel trots op mogen zijn.”



AYA in het Spaarne Gasthuis

Voor de AYA’s die in het Spaarne Gasthuis behandeld worden, wordt 2x per jaar een AYA lotgenoten bijeenkomst georganiseerd in samenwerking met inloophuizen uit de buurt. Het doel van deze bijeenkomst is om laagdrempelig in contact te komen met leeftijdsgenoten uit de regio die soms met dezelfde vragen en problemen worstelen. In lokale kranten en de website/Facebook van het Spaarne Gasthuis wordt de datum voor de eerstvolgende bijeenkomst gedeeld.

Bron: Spaarne Gasthuis