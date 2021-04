Medialogica: De Hydroxychloroquine-hype

Zondag 25 april, 22.10 uur bij HUMAN op NPO 2 en NPO Start



In de eerste maanden van de coronapandemie worden twee malariapillen gezien als hét medicijn tegen het virus: chloroquine en hydroxychloroquine. Wereldwijd verschijnen er in de media allerlei hoopvolle berichten: artsen en onderzoekers presenteren het stokoude medicijn als wondermiddel en voormalig president Donald Trump kondigt het aan als ‘gamechanger’ in de coronacrisis. Van deze hoop is in medisch-wetenschappelijke kringen inmiddels niks meer over. Medialogica over hoe een niet-werkend medicijn met heftige bijwerkingen in de beeldvorming tot wondermiddel is gebombardeerd.

In delen van de samenleving wordt hydroxychloroquine nog steeds gezien als het ultieme wapen in de strijd tegen het virus en wordt het door sommigen zelfs gezien als alternatief voor vaccinaties en virusmaatregelen. Bovendien bestaat het beeld dat het middel niet serieus is genomen in de behandeling van COVID-patiënten.

Uit een reconstructie van Medialogica blijkt dat het in de eerste maanden van de pandemie juist zeer serieus is genomen. In Nederlandse ziekenhuizen is het middel op grote schaal ingezet en zijn er naar schatting enkele duizenden doodzieke patiënten mee behandeld. Daarnaast is naar geen enkel ander mogelijk COVID-19 medicijn zoveel onderzoek gedaan als naar hydroxychloroquine. Daaruit blijkt dat patiënten niet beter worden van het middel. Sterker nog, volgens onderzoekers is het voor een deel van de patiënten zelfs schadelijk geweest.

Toch houdt het oude malariamiddel de gemoederen, nu een jaar nadat artsen in de ziekenhuizen stopten met voorschrijven, nog altijd bezig. Hoe kon een omstreden medicijn uitgroeien tot zo’n grote hype? In deze aflevering spreekt Medialogica onder andere met:

Samantha Schellens, ex-coronapatiënt

dr. Martje Maas, internist ziekenhuis Bernhoven

dr. Peter de Vries, internist-infectioloog ziekenhuis Tergooi

dr. Mark de Boer, internist-infectioloog LUMC en voorzitter Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB)

dr. Marcel Olde Rikkert, hoogleraar geriatrie Radboud Universiteit en hoofdredacteur Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde

dr. Lennie Derde, intensivist UMC Utrecht en coördinator REMAP-CAP-onderzoek

dr. Michael Kuiper, intensivist Medisch Centrum Leeuwarden

dr. Joost Wiersinga, hoogleraar interne geneeskunde en hoofd infectieziekten Amsterdam UMC

Medialogica: De Hydroxychloroquine-hype wordt gemaakt door Myrthe Buitenhuis, Martine Braam, Brigitte Borm en Maud van de Reijt.

