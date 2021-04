Ministerraad akkoord met het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

De ministerraad heeft op voorstel van minister Van Ark voor Medische Zorg ingestemd met het wetsvoorstel elektronische gegevensuitwisseling in de zorg. Het doel van de wet is het stap voor stap verplicht elektronisch uitwisselen van medische gegevens tussen zorgverleners. Het wetsvoorstel gaat nu naar de Tweede Kamer.

Minister Van Ark: “Verpleegkundigen en artsen zijn nu veel tijd kwijt met het overtypen van gegevens en de patiënt moet soms meerdere keren dezelfde situatie uitleggen aan verschillende zorgverleners. Als de gegevensuitwisseling in de zorg op orde is, kunnen vermijdbare fouten worden voorkomen en houden zorgverleners meer tijd over voor de patiënt”.

Elektronisch uitwisselen

In de zorg worden gegevens nog te vaak op papier, per fax of bijvoorbeeld via dvd’s uitgewisseld. Met alle nadelen van dien. Als gegevens niet goed doorkomen of handmatig moeten worden overgetypt, dan heeft dat gevolgen voor de zorgverlener en de patiënt. Zoals het moeten ondergaan van dubbele onderzoeken of meer kans op vermijdbare fouten.

In 2018 is de basis gelegd voor het wetsvoorstel. Op verzoek van de zorg beloofde toenmalig minister Bruins regie te pakken om elektronische gegevensuitwisseling te gaan versnellen.

Op weg naar eenheid van taal en techniek

Eenheid van taal betekent dat zorgverleners op dezelfde manier medische gegevens gaan vastleggen. Dan gaat het dus om de afspraken over wanneer en hoe welke vaktermen worden gebruikt. Een fysiotherapeut kan bijvoorbeeld met bb ‘bovenbeen’ bedoelen terwijl een huisarts het heeft over ‘bovenbuik’.

Bij eenheid van techniek gaat het erom dat aan ict-systemen dezelfde eisen worden gesteld om informatie uit te wisselen. De systemen die huisartsen en ziekenhuizen gebruiken moeten beter met elkaar gaan communiceren – vergelijkbaar met een wereldstekker die verbinding mogelijk maakt met andersoortige stopcontacten. Zodat zorgverleners, ook al werken ze met verschillende systemen, gegevens over en weer kunnen uitwisselen.

Wat moet de wet gaan regelen?

De wet moet gaan regelen dat medische gegevens verplicht elektronisch uitgewisseld worden tussen zorgverleners. De complexiteit van de zorg vraagt om een aanpak per zorgproces. Er is begonnen met vier gegevensuitwisselingen. Bij de Basisgegevensset Zorg gaat het bijvoorbeeld om informatie over allergieën of bloeddruk van de patiënt die ziekenhuizen uitwisselen en bij Beelduitwisseling om MRI- of hartscans.

Ook artsen en apothekers delen onderling medische gegevens. In de gegevensuitwisseling Digitaal Receptenverkeer gaat het erom dat patiënten altijd de juiste medicatie voorgeschreven krijgen en ontvangen. Tot slot wordt er gewerkt aan Verpleegkundige Overdracht, zodat bijvoorbeeld duidelijk is of iemand bij overplaatsing van een ziekenhuis naar een verpleeghuis nog zelfstandig kan traplopen. Om te zorgen dat al deze medische gegevens verplicht digitaal uitgewisseld kunnen gaan worden, dient er dus eenheid van taal en techniek te komen.