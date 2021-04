Afkicken van drugs: ontwenningsverschijnselen en meer

Een drugsverslaving is hardnekkig. Hoewel het vaak niet zo genoemd wordt is een drugsverslaving een echte ziekte. Het kost tijd om te genezen. Tijd en inspanning. Tijdens het afkicken wordt er gestart met een ontwenningskuur. Hierbij worden de verslavende middelen niet meer gebruikt. Dat klinkt voor buitenstaanders simpeler dan het in werkelijkheid is. Na maanden of misschien zelfs wel jaren intensief gebruik is je lichaam gewend geraakt aan de verslavende stoffen in drugs. Hierdoor zal het telkens om meer gaan vragen. Het kost veel tijd voordat alles uit je systeem is. En ook als het lichamelijk beter gaat zal een drugsverslaving nog altijd effect hebben op je mentale toestand. Het is daarom ook geen wonder dat afkicken het beste kan gebeuren in een afkickkliniek drugs.

Niet zelf stoppen



Langdurige en zware drugsmisbruik kan enorme schade aanrichten en zowel langdurige lichamelijke en geestelijke klachten veroorzaken. Men spreekt pas van een verslaving wanneer je niet meer zonder drugs kan. In sommige gevallen wordt een verslaving echter te laat opgemerkt en is stoppen al bijna niet meer mogelijk. Bovendien kunnen veel drugsverslavingen niet zomaar zelf gestopt worden. Zelfs als de wil daar wel is. Een goed voorbeeld is heroïne. Het kan erg gevaarlijk zijn om hier plotseling mee te stoppen. Dit moet altijd geleidelijk en met professionele begeleiding gebeuren.

Van sommige verslavingen is het dus makkelijker afkicken dan van anderen. Gelukkig is iedereen die kampt met een drugsverslaving welkom bij een afkickkliniek. Ook geld hoeft geen rol te spelen. Verslavingszorg valt gewoon onder de basisverzekering van de zorgverzekeraar. Hierdoor zal iedere behandeling volledig vergoedt worden. Wel moet er natuurlijk rekening worden gehouden met het wettelijke eigen risico.

Denk vooral niet zelf te kunnen stoppen. Zeker niet bij zeer gevaarlijke soorten drugs. In sommige gevallen heb je echt medicatie en professionele begeleiding nodig om je lichaam langzaam te laten ontwennen. Bij sommige drugs kun je wel zelfstandig stoppen en zal dit niet gevaarlijk zijn voor je lichaam. Wanneer je echter geen professionele begeleiding krijgt is de kans op terugval erg groot.

Ambulante hulp of dagbehandeling

Niet iedereen met een drugsverslaving hoeft opgenomen te worden in een kliniek. Vaak wordt er eerst een intakegesprek gevoerd en zal er vervolgens een plan worden uitgestippeld. Bij sommige vormen drugs – ook afhankelijk van de mate van de verslaving – kan ambulante hulp of dagbehandeling bij een kliniek als Fundamentum voldoende zijn. Verslavingszorg wordt altijd op maat gegeven. Zo wordt er samen met jou gekeken naar een behandeling die het beste bij jou, de situatie en je verslaving past.

Mogelijke ontwenningsverschijnselen



Tijdens het afkicken moet je rekening houden met de mogelijke ontwenningsverschijnselen die je zult gaan ervaren. De ontwenningsverschijnselen verschillen enorm en hangen af van de mate waarin de persoon drugs gebruikt, welke drugs deze gebruikt en hoe lang de verslaving al speelt.

Bekende ontwenningsverschijnselen zijn zweten, koorts, hartkloppingen, hallucinaties, agressie en een algeheel griepgevoel. Niet alleen lichamelijk krijg je het zwaar te verduren. Ook geestelijk. Je kunt angstig worden, in de put raken, depressief worden en zelfs tijdelijk met suïcidale gedachtes spelen. Daarom is het belangrijk dat je in een afkickkliniek niet alleen lichamelijk ondersteund wordt, maar ook geestelijk de juiste handvaten toegereikt krijgt en emotionele steun ontvangt. Zo sta je er tijdens het afkicken nooit alleen voor.

Bron: Joris