Patiënten met handprotheses trainen met serious games

Mensen die hun hand verliezen krijgen vaak een prothese die de functie van de hand overneemt. Deze protheses worden op de stomp gezet en zijn verbonden via sensoren op de huid boven de resterende armspieren. Ze kunnen vaak alleen openen en sluiten. De meer geavanceerde protheses maken gebruik van kunstmatige intelligentie, en kunnen patronen van spieractiviteit detecteren om meer beweging mogelijk te maken. Hiervoor moeten patiënten echter wel getraind worden door een coach, omdat de spieractiviteit veel op elkaar lijkt. In dit proefschrift onderzocht Kristoffersen of het ook mogelijk is om deze patiënten te trainen met behulp van serious games.

Serious games zijn spellen die de patiënt spelenderwijs nieuwe technieken leren. Uit het onderzoek van Kristoffersen blijkt dat deze methode voor patiënten met handprotheses goed werkt. De patiënten kunnen gemakkelijk thuis trainen en leren meer verschillende bewegingspatronen aan. Serious games lijken dus effectiever dan een coach, maar Kristoffersen vond ook dat zowel de spellen als de training van de coach er niet voor zorgden dat de patiënten de prothese beter kunnen besturen. Meer onderzoek op dit gebied is dus nog nodig.

Curriculum Vitae

Morten Kristoffersen (1988) studeerde Medialogy aan de Aalborg University, Denemarken. Tijdens zijn promotieonderzoek was hij verbonden aan het SHARE Instituut van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Inmiddels is hij werkzaam als postdoc bij het Center for Bionics and Pain Research in Zweden. De titel van zijn proefschrift luidt: “Serious gaming for learning the intuitive, non-natural control of prosthetic hands.”

Proefschrift: http://hdl.handle.net/(…)99-a61f-fcaf94e9ad99

Serious gaming for learning the intuitive, non-natural control of prosthetic hands

Bron: RUG