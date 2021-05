Nieuw Familiehuis Daniel den Hoed tegenover Erasmus MC opent deuren

Kankerpatiënt en familie weer dichtbij elkaar

Vandaag zijn de eerste gasten ontvangen in het nieuwe Familiehuis Daniel den Hoed. De stichting realiseerde een nieuw en groter logeerhuis voor familieleden van kankerpatiënten in de wijk Little C recht tegenover het Erasmus MC. Daarmee komt een einde aan 30 jaar gastvrijheid in Rotterdam-Zuid waar het eerste Familiehuis direct naast de voormalige Daniel den Hoedkliniek stond.

Na de verhuizing van het ziekenhuis naar de centrumlocatie van het Erasmus MC in 2018 was het noodzakelijk om een nieuw logeerhuis te realiseren op loopafstand van het Erasmus MC Kanker Instituut, zodat familie en kankerpatiënt dicht bij elkaar zijn. Daarnaast was er de wens voor een groter onderkomen. “Het vorige Familiehuis was regelmatig overboekt en we willen iedere naaste van een kankerpatiënt die behoefte heeft aan een eigen plek dichtbij het ziekenhuis de gelegenheid daarvoor bieden. Samen het proces van ziekte en behandeling doormaken is zeer waardevol in een emotioneel zware en belastende periode” zegt directeur Rachel Maréchal.

Dichtbij ziekenhuis en ontspanning

De afstand tot het ziekenhuis was een belangrijk criterium in de keuze voor een nieuwe locatie voor het Familiehuis. Het nieuwbouwproject Little C ligt pal tegenover het Erasmus MC, dat binnen enkele jaren met een geplande loopbrug over de ’s Gravendijkwal nog makkelijker bereikbaar wordt. Het nieuwe Familiehuis is gevestigd op de bovenste zes etages van gebouw The Scott. Met 30 gastenverblijven en diverse gemeenschappelijke ruimtes is de capaciteit meer dan verdubbeld ten opzichte van het huidige huis. “We zijn blij dat we het nieuwe Familiehuis zo dicht bij het Erasmus MC konden realiseren. Onze gasten verblijven straks in een ontspannen omgeving omringd door water en groen en zijn toch op loopafstand van het ziekenhuis”, aldus directeur Rachel Maréchal.

De totale kosten voor realisatie van het nieuwe Familiehuis bedroegen zo’n € 10 miljoen. Vanuit eigen spaartegoeden, en met hulp van de stichting Roparun, bedrijven, vermogensfondsen en particuliere donateurs werd het benodigde bedrag de afgelopen jaren door de vrijwilligersorganisatie bijeen gebracht.

Maréchal is enorm dankbaar voor de onmisbare steun van de Roparun en alle andere gulle gevers. “Het is fantastisch dat dankzij de inspanningen van zovelen dit nieuwe en grotere logeerhuis mogelijk is gemaakt.. Het is ontzettend belangrijk dat we ook in de toekomst die nabijheid blijven bieden die kankerpatiënten en hun naasten hard nodig hebben in een moeilijke tijd. Ook nu het huis open is, zal onze stichting voor de exploitatie afhankelijk blijven van de financiële steun van derden en natuurlijk ook van onze onmisbare vrijwilligers.”

Bron: ErasmusMC, Foto: CCO010