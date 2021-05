‘Vaccinproductie: er zijn betere opties dan vrijgeven patenten’

EU wil praten over opzijschuiven patenten coronavaccins | ANP

Het vrijgeven van patenten voor coronavaccins helpt patiënten wereldwijd niet, en kan zelfs averechts uitwerken. Het knelpunt voor het opschalen van productie is het vinden van veilige productiecapaciteit. We moeten ons daarom focussen op snelle uitbreiding van bestaande productiecapaciteit bij ervaren vaccinproducenten. Dat werkt sneller en geeft de samenleving betere garanties voor kwaliteit.

Vaccins maken is iets anders dan koekjes bakken. Het produceren van het Pfizer-vaccin kost bijvoorbeeld zo’n 60 dagen. Het is technologisch ingewikkeld en er is van alles voor nodig: een goedgekeurde fabriek, gespecialiseerd personeel en voldoende grondstoffen. En daaraan is nu juist een tekort. Morrelen aan patenten lost dat niet op. Wereldwijd zijn er 173 fabrieken betrokken bij de productie van vaccins. Nederland speelt daarbij een belangrijke rol, maar ook landen als Zuid-Afrika, Egypte en India produceren al mee.

De afgelopen dagen lieten bedrijven als Pfizer/BioNTech en Moderna weten in 2021 honderden miljoenen extra vaccins te gaan maken. Dat zijn gerenommeerde bedrijven, die zich bewezen hebben in de productie van veilige vaccins. Bedrijven zetten zich maximaal in voor de bestrijding van COVID-19 door samen te werken. Merck helpt Johnson & Johnson bijvoorbeeld bij de productie van het Janssen-vaccin. En Sanofi en Novartis helpen Pfizer en BioNTech bij de productie van hun vaccin, om maar een paar voorbeelden te noemen. Dát is de aanpak die wel werkt en we moeten uitbreiden en versterken, ook in Nederland.

Dit is een expertquote van Gerard Schouw, Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen, in het kader van ANP Expert Support.

Bron: ANP Expert Support