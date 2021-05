Nieuwe online-keuzehulp informeert over coronavaccinatie

Voor mensen die twijfelen over hun keuze inzake het vaccineren tegen corona, hebben TNO en Radboudumc een keuzehulp ontwikkeld: coronavaccinatie-keuzehulp.nl. Met de keuzehulp wordt betrouwbare informatie op een toegankelijke manier weergegeven. De ontwikkelde tool geeft gebruikers daarnaast de mogelijkheid te lezen welke ervaringen anderen hebben bij het maken van een keuze en gebruikers kunnen op een rij zetten wat zij belangrijk vinden bij hun keuze. Een kennistest biedt gebruikers de mogelijkheid om te toetsen wat ze weten van de vaccinaties. De keuzehulp is vanaf 19 mei 2021 voor iedereen te raadplegen.

Handvatten bij keuze

De corona-vaccinatiebereidheid is sinds vorig jaar toegenomen. Toch zijn er mensen die vragen of zorgen hebben over hun vaccinatiekeuze, anderen hebben behoefte aan meer informatie. Uit onderzoek van RIVM bleek eerder dat het voor mensen die twijfelen relevant is om technische informatie (wat zit in het vaccin en hoe werkt het) te ontvangen en ook om te reflecteren op wat de keuze voor hen betekent: voor het eigen welzijn, de persoonlijk waarden, de gevolgen voor anderen (Verkenning factoren van invloed op deelname aan COVID-19 vaccinatie | RIVM ). Pepijn van Empelen, senior onderzoeker op het gebied van gedragsverandering bij TNO: “Het is belangrijk dat mensen een goed geïnformeerde keuze kunnen maken wat betreft de vaccinatie. De keuzehulp, die we samen met Radboudumc ontwikkelden, geeft de gebruikers handvatten om hun afwegingen op een rij te zetten om zo tot een keuze te komen. Daarnaast geeft de keuzehulp veel informatie over de vaccinatie tegen het coronavirus. Aan de hand van veel gestelde vragen wordt bijvoorbeeld de werking van een vaccin uitgelegd. Met een kennistest kunnen gebruikers toetsen wat zij weten van de vaccinaties.”

Jeannine Hautvast, arts Maatschappij & Gezondheid en senior onderzoeker van het Radboudumc: “Naast de behoefte aan feitelijke informatie zien we dat mensen ook veel waarde hechten aan de ervaringen van anderen en hun motivatie achter hun keuzes. Daarom biedt de keuzehulp, voor hen die twijfelen, ook een gespreksmodule. De gebruikers kunnen met behulp van die module bedenken wat zij met een ander zouden willen bespreken, met wie, en wat diegene voor hen zou kunnen doen. We hopen dat de keuzehulp met de aangeboden feitelijke informatie en andere ondersteuning, zoals de gespreksmodule, mensen helpt bij het maken van een weloverwogen keuze.”

Keuzehulp biedt goede ondersteuning

Eerder onderzoek heeft laten zien dat keuzehulpen in belangrijke mate twijfels kunnen wegnemen en daarmee een goede ondersteuning bieden voor mensen die nog een afweging moeten maken maar er niet goed uitkomen. De nieuwe coronavaccinatiekeuzehulp is vanaf woensdag 19 mei voor iedereen te raadplegen via coronavaccinatie-keuzehulp.nl. .

Bron: Radboudumc