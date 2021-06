‘Zorgmedewerkers hebben meer nodig dan alleen tijd om te herstellen’

‘Zorgmedewerkers hebben nu eerst tijd nodig om te herstellen’ | ANP

Dat een meerderheid van de Nederlandse verpleegkundigen, verzorgenden en artsen na meer dan een jaar coronapandemie last heeft van fysieke of mentale klachten, vindt niemand gek. Echter lijkt me dat er meer dan alleen tijd nodig is om te herstellen.

De genoemde eerste orde oplossingen voor het persoonlijk herstelproces van zorgmedewerkers zijn duidelijk, maar juist daarin komen schrijnend de belemmeringen naar voren om dat mogelijk te maken. Al vóór de coronacrisis zijn toenemende knelpunten, wat betreft personeelstekort en -beloop, overbelasting in het werk, registratielast en onderwaardering aan de orde en die pleiten voor een tweede orde aanpak in de zorg. Gevraagd wordt om “betere arbeidsvoorwaarden, meer tijd en geld voor scholing, goede loopbaanmogelijkheden en zeggenschap over ons werk.”

Nationaal Akkoord Zorgen voor Zorgmedewerkers

De vergrijzing (meer zorgbehoevende ouderen) en ontgroening (minder zorghanden) vragen om een verstrekkende integrale aanpak waarbij overheid, zorgverzekeraars, zorgkoepels en beroepsorganisaties elkaar gaan vinden in een ‘Nationaal Akkoord Zorgen voor Zorgmedewerkers’.

Nieuwe cultuur en visie

Het gaat hier om het uitdragen en faciliteren van de maatschappelijke waarde en affiche van het nieuwe werken in de zorgsector, voor verpleegkundigen, verzorgenden, artsen en andere behandelaars. Een nieuwe cultuur en visie met domein- en organisatie overstijgend samenwerken en samen leren van en met elkaar als zorgaanbieders, professionals en opleidingsinstituten op regionaal niveau en dus ook op landelijk niveau.

Maak het mogelijk dat samenwerkingszorg wordt geleverd met alle aspecten van preventie, veiligheid, persoonsgerichte zorg en gecoördineerde netwerkzorg. Zorg ervoor dat financiering de patiënt volgt en niet andersom. Pak door in het uniformeren en regionaliseren van ICT-systemen zodat 24/7 communicatie en gegevensuitwisseling mogelijk zijn. én zorg voor marktconforme en ook flexibele financiële waardering.

Effectiever en betaalbaarder

En het kan! Diverse zorgorganisaties, zoals bijvoorbeeld ZBVO, adopteerden al eerder deze waarden en dat draagt ertoe bij om de zorgsector effectiever en betaalbaarder te maken. Nu nog een druppel op een gloeiende plaat maar als het de standaard wordt profiteert het hele land hiervan. Het kan in een ‘Nationaal Akkoord’ als template worden overgenomen.

Als hieraan wordt voldaan, heb ik alle vertrouwen in aantrekkelijke banen met als gevolg kwaliteit van zorg en professionaliteit bij gemotiveerde en gewaardeerde zorgmedewerkers. Dat leidt ook tot borging met transparantie, doelmatigheid én betere weerstand tegen een energie- en geldverslindende crisis zoals corona.

Dit is een expertquote van Amnon Weinberg van ZBVO, in het kader van ANP Expert Support. Amnon Weinberg is Specialist Ouderengeneeskunde en SCEN-arts bij ZBVO.

Bron: ANP Expert Support