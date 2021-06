In heel Nederland cliëntondersteuning te laten uitgroeien tot laagdrempelige en zinvolle voorziening

Doel van het ministerie is om in heel Nederland cliëntondersteuning te laten uitgroeien tot een laagdrempelige en zinvolle voorziening. Dat gebeurt door gemeenten zoals Weert die vernieuwend bezig zijn in hun regio bij die ontwikkeling het voortouw te laten nemen.

Onafhankelijke cliëntondersteuning is een gratis voorziening met een WLZ-indicatie of die hulp ontvangen vanuit de Wmo. De cliëntondersteuner helpt inwoners bij het regelen van passende zorg en ondersteuning. Met behulp van cliëntondersteuning slaagt een groot deel van de mensen erin om weer zelf regie te voeren over hun leven en mee te doen.

Cliëntondersteuners helpen inwoners

Cliëntondersteuners zijn onafhankelijk en denken mee in het belang van de inwoner. Zij geven bijvoorbeeld informatie of advies over problemen of vragen waar iemand zelf niet uitkomt. Ook niet met hulp van mensen om zich heen. In zo’n situatie kan een cliëntondersteuner korte tijd meedenken. Vaak komt men er dan samen uit en is verdere zorg en ondersteuning niet nodig. Een cliëntondersteuner kan iemand ook helpen door samen te kijken hoe iemand meer zelf kan doen. Bijvoorbeeld bij wonen, werken, naar school of dagbesteding gaan, zorg en jeugdhulp. Hulp is ook mogelijk als iemand moeite heeft om met geld om te gaan en misschien al schulden heeft.

Verbeteren bekendheid en uitvoering



De verschillende wetten (Wmo, Wlz, Jeugdwet, Participatiewet) leiden nu helaas onbedoeld nog tot verkokering. Een cliëntondersteuner helpt inwoners bij het maken van keuzes op alle leefgebieden en die daarmee dwars door de verkokering van alle wetten heen gaat. Cliëntondersteuning en de algemene voorzieningen moeten beter vindbaar worden, zowel voor inwoners als professionals.”

Wij zijn er voor u als u behoefte heeft aan ondersteuning bij een of meerdere van de taakgebieden die hieronder zijn opgesomd. Deze taken zijn geformuleerd in de visie op cliëntondersteuning die door de beroepsvereniging BCMB is ontwikkeld.

Verhelderen

Informatie en advies op maat Vraagverduidelijking op alle levensgebieden en verduidelijken ondersteuningsbehoeften In kaart brengen informele en formele netwerken

Ondersteunen

Ondersteuning bij het opstellen van een integraal persoonlijk plan Kortdurende ondersteuning bij leven met specifieke behoeftes Ondersteuning bij (her)indicaties en (her)beschikkingen Ondersteuning bij gesprekken met instanties Ondersteuning bij het opstellen, bijstellen en evalueren van hulp of zorg

Verbinden

Versterken en verbinden informele en formele netwerken Ondersteuning bij het kiezen van een passende aanbieder voor passende hulp of zorg

Bemiddelen

Bemiddeling indien hulp of zorg niet naar verwachting of volgens afspraken wordt geleverd Bijdragen aan het herstellen van vertrouwensrelaties Ondersteuning bij klachten, geschillen, bezwaar en beroep

