Isabelle Flierman: Tijdige palliatieve zorg voor oudere patiënten



Zorgprofessionals zouden meer onderwijs moeten krijgen over het aangaan van een gesprek over het levenseinde. Ook het onderwijs over de voordelen van tijdige palliatieve zorg kan beter, om de palliatieve behoeftes van oudere patiënten tijdens een ziekenhuisopname tijdig te herkennen. Fliermans schrijft hierover in haar proefschrift. In het eerste deel staat de vraag centraal hoe ziekenhuisprofessionals de palliatieve fase van patiënten vaststellen en in hoeverre er instrumenten zijn die hierbij kunnen helpen.

In deel twee beschrijft Flierman hoe de samenwerking tussen ziekenhuis en de thuissituatie verloopt voor palliatieve patiënten. Daarbij onderzocht ze of transmurale palliatieve zorginterventies het aantal ziekenhuisopnames kunnen verlagen en of dankzij die interventies meer mensen op de plaats van hun voorkeur komt te overlijden.



From early identification to better transmural collaboration

