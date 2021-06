Vertrek Wendela Hingst bij Dianet

Na vijf mooie jaren in de functie van bestuurder van Dianet, ga ik per 1 september a.s. aan de slag als algemeen directeur sociaal medische zaken (SMZ) bij UWV.

Ik kijk terug op een goede tijd bij Dianet, waarin ik steeds opnieuw ben geraakt door de professionaliteit en enorme betrokkenheid van velen bij onze patiënten. Natuurlijk onze Dianet-medewerkers, maar ook andere betrokkenen, zoals onze collega’s bij de contractziekenhuizen.

Hoogepunten bij Dianet waren voor mij onder meer het 50-jarig lustrum in 2018, de positionering als partner van het Amsterdam UMC en hoe goed Dianet afgelopen anderhalf jaar het hoofd heeft geboden aan corona.

Ronald Schmidt, voorzitter Raad van Toezicht, zegt over mijn vertrek: “De Raad van Toezicht van Dianet is Wendela erkentelijk voor wat zij heeft betekend voor de organisatie. Onder haar verantwoordelijkheid is Dianet verder gegroeid als hét expertisecentrum voor niervervangende therapie en zijn de relaties met belangrijke partners verder verstevigd. Binnen de organisatie is de verpleegkundige staf gepositioneerd en is met een nieuwe strategische koers de toekomst van Dianet ook de komende jaren bestendigd. Wij wensen Wendela veel succes met haar vervolgstappen. De Raad van Toezicht zal zich op korte termijn beraden over de kwestie van opvolging.”

Met vriendelijke groet,

Wendela Hingst