Zorgprofessionals TopSupport en St. Anna Ziekenhuis op weg naar Tokyo

Het St. Anna Ziekenhuis en TopSupport zijn deze sportzomer extra verbonden met de Nederlandse sporters in Tokyo. De open water zwemmers, schoonspringsters, synchroon zwemsters, hippische ploeg, BMX-ers en tennissers van TeamNL staan tijdens de Olympische Spelen onder medische begeleiding van sportzorgprofessionals van het ziekenhuis en TopSupport. Het complete persbericht vindt u hieronder en in de bijlagen.

Orthopedisch chirurg Van Zoest is lid van de medische staf van TeamNL en tijdens de Spelen verantwoordelijk voor de sport orthopedische zorg van alle atleten van TeamNL en de sportmedische zorg van de BMX-ers en tennissers. ‘We leven hier met het team al een hele tijd naar toe. Vorig jaar gingen de Spelen helaas niet door, dus we kijken er nu extra naar uit. De voorbereidingen waren goed en we zijn klaar om onze topatleten zo goed mogelijk te ondersteunen,’ aldus Van Zoest. Sportfysio- en manueel therapeut Guus Gilsing verzorgt de medische begeleiding van synchroon zwemsters Bregje en Noortje de Brouwer. Ook begeleidt hij schoonspringsters Inge Jansen en Celine van Duijn, die hij sinds 3 jaar ondersteunt bij hun voorbereiding in aanloop naar de spelen in Tokyo. Manueel therapeut Patrick Martens begeleidt de open water zwemmers in Tokyo. Manueel therapeut Tessa van Roy ondersteunt de hippische ploeg op alle onderdelen: springen, eventing en dressuur. Ook zij ondersteunt de ploeg al geruime tijd.

Jarenlange verbinding

TopSupport verzorgt al jaren succesvol de (sport)medische zorg voor de Nederlandse topsporters van TeamNL. Regelmatig vergezellen sportzorgprofessionals van TopSupport atleten op grote toernooien zoals EK’s, WK’s, Olympische en Paralympische Spelen. Het Anna Ziekenhuis en TopSupport ontvingen hiervoor de kwalificatie High Performance Partner van TeamNL. NOC*NSF geeft hiermee erkenning voor de geleverde zorg en expertise van TopSupport aan Nederlandse topatleten. Tijdens de grote evenementen, maar ook in de voorbereidingen daarheen.

Een blik achter de schermen

Tijdens hun verblijf in Tokyo geven Guus Tessa Patrick en Wart een inkijkje in hun werk en een kijkje achter de schermen van de spelen. Houd de social media kanalen van TopSupport en het St. Anna Ziekenhuis in de gaten voor meer info en updates vanuit Tokyo.

Bron: St. Anna Zorggroep