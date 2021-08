Het Oogziekenhuis Rotterdam ontruimd na brand

In verband met een brand in de kelder van Het Oogziekenhuis Rotterdam, is woensdag 21 juli even na 15.00 uur het gehele pand ontruimd. De brand zorgde voor veel rookontwikkeling. De brandweer was snel ter plaatse en had de brand snel onder controle. Er raakte niemand gewond. `



Yvonne Koppelman, voorzitter raad van bestuur: “We zijn natuurlijk net als onze patiënten en medewerkers heel erg geschrokken. We zijn blij dat Het Oogziekenhuis snel maar rustig is ontruimd door onze collega’s van de BHV en de brandweer. Gelukkig is er niemand gewond geraakt. Ten tijde van de brand werden er 2 patiënten geopereerd. Doordat de brand snel onder controle was, konden de operaties van deze 2 patiënten, gewoon afgerond worden. Deze patiënten waren via lokale verdoving verdoofd en konden dan ook direct na de operatie het pand, onder begeleiding, veilig verlaten. Andere operaties zijn we natuurlijk niet opgestart. Verder is er 1 patiënt opgevangen in een ambulance. Deze patiënt moest even bijkomen, maar hoefde gelukkig niet naar een ander ziekenhuis vervoerd te worden.



Helaas konden de spreekuren en operaties van de rest van de dag geen doorgang vinden. Deze patiënten worden morgen, donderdag 22 juli, tussen 09.00 en 16.00 uur gebeld voor het maken van een nieuwe afspraak. Alle patiënten die vandaag een afspraak hadden, hebben hierover een SMS ontvangen.



We wachten op dit moment nog op het sein van de brandweer dat we het pand weer mogen betreden. De rook moet eerst helemaal uit het pand zijn. Uiteraard willen we weten hoe deze brand heeft kunnen ontstaan. De politie en de brandweer zijn met een uitgebreid onderzoek gestart.”

Bron: Oogziekenhuis Rotterdam