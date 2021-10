Wat is het verschil tussen de Body Mass index volgens Quetelet en Trefethen?

De Body Mass Index geeft een indicatie of je een gezond gewicht hebt. De berekening is het meest betrouwbaar bij een grotere afwijking, zoals ernstig over- en ondergewicht. De BMI zegt echter niets over je vetpercentage en de manier waarop het vet over het lichaam verdeeld is. Om te bepalen of je te zwaar bent, is het daarom verstandig om ook naar je middelomtrek te kijken. BMI is de afkorting van Body Mass Index. Dit getal geeft aan of je ondergewicht, normaal gewicht of overgewicht hebt. Diverse klinieken hanteren BMI grenzen waarboven zij geen behandelingen uitvoeren. Vooral bij fertiliteitsbehandelingen speelt dit een belangrijke rol.

Er zijn twee methoden om je Body Mass Index te berekenen:

Volgens Quetelet: gewicht in kilogram gedeeld door de lengte in centimeters in het kwadraat.

Volgens Trefethen: gewicht in kilogram maal 1,3 gedeeld door de lengte in centimeters tot de macht 2,5.

Quetelet methode

De quetelet index, afgekort QI, is bedacht door de Belgische statici Adolphe Quetelet. Quetelet zag een verhouding tussen het gewicht en lengte van de gemiddelde mens en hieruit volgde zijn quetelet index. De quetelet index staat ook wel bekend als de body mass index (BMI). De index vertelt je of je een gezonde of ongezonde verhouding tussen je lichaamsgewicht en lengte hebt. Een ongezonde verhouding houdt in dat je ondergewicht of overgewicht hebt. Er zijn verschillende sites op het internet waar je je bmi berekenen kan.



Wanneer je QI lager is dan 18,5 dan is je gewicht in verhouding met je lengte te laag en heb je dus ondergewicht. Wanneer je QI hoger is dan 25 heb je overgewicht en is het aan te raden gezonder te leven en meer te sporten.

Trefethen methode

De Methode volgens Trefethen geeft een zuiverder waarde voor korte of lange mensen. Volgens wiskundige Nick Trefethen hebben kleine mensen eigenlijk meer overgewicht dan hun BMI doet vermoeden. Volgens professor Trefethen moet het gewicht in kilogram eerst vermenigvuldigd worden met 1,3 om vervolgens gedeeld te worden door je lengte in meter tot de 2,5de macht.

De resultaten zouden namelijk de gezondheid van miljoenen mensen kunnen beïnvloeden. Zo zou iedereen vanaf 1 meter 80 zeker één punt van zijn/haar BMI mogen schrappen. Wie echter slechts 1 meter 50 meet, zou dan weer een punt moeten toevoegen aan de teller, wat genoeg kan zijn om van overgewicht naar zwaarlijvig te springen.





ABSI



Een tijdje geleden werd nog een alternatief voor BMI in het leven geroepen: A Body Shape Index. Deze maat houdt meer rekening met lichaamsvorm dan met puur gewicht of vetgehalte. Voor deze berekening moet de taillelengte in centimeters gedeeld worden door de vierkantswortel van je lengte en vervolgens vermenigvuldigd met de derdemachtswortel van je BMI.

Grenzen

Ondergewicht BMI kleiner dan 18,5 Normaal gewicht BMI tussen de 18,5 en 24,9 Overgewicht BMI 25 tot 29,9 Ernstig overgewicht BMI 30 of meer