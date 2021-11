‘Zet natuur in tegen stijgend aantal burn-outs’

Het ziekteverzuim is de afgelopen maand gestegen, iets wat in de lijn der verwachtingen lag aangezien Nederland zich dit jaar wel voorbereid op een griepgolf. Maar een gewoon griepje is niet het grootste probleem voor werkgevers en werknemers. Maar liefst dertig procent van het totale aantal verzuimdagen komt door psychische klachten en burn-outs. Het is hoog tijd dat daar in de preventie veel meer aandacht voor komt. Natuur kan hierin een belangrijke rol spelen.

Bij IVN Natuureducatie hebben we om die reden de Groen Werkt Beter Challenge in het leven geroepen. Het idee hierachter is dat werknemers iedere dag hun dagelijkse portie natuur binnenkrijgen. Natuur is ontzettend goed voor de gezondheid. Natuur verlaagt het stressniveau en dat lijkt nu meer dan ooit nodig.

Groene interventie

Door de coronacrisis is het aantal mensen met een burn-out volgens het CNV verdubbeld naar maar liefst 21 procent. Ook zegt 36 procent van de werkenden te kampen met meer werkstress en zegt 42 procent het werk met minder plezier te doen. Daarnaast kampen veel branches met personeelstekorten, wat weer extra druk geeft op de werkenden.

Werkgevers vrezen zelf ook dat de situatie alleen maar zal verergeren. Daarom pleiten wij echt voor een groene interventie voor de mentale gezondheid van werknemers. Een groene werkomgeving of een lunchwandeling door de natuur, ze doen echt wonderen. Zelfs een afbeelding van een boom aan de muur werkt. Vandaar dat we iedereen oproepen in november mee te doen met Groen Werkt Beter, waarbij natuur een plek krijgt in de werkdag.

Aanleiding: Arbodiensten pleiten voor ‘snotneusprotocol’ tijdens griepseizoen | ANP

Renske Visscher is expert Natuur en Gezondheid van IVN Natuureducatie