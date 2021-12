Centraal informatiepunt Chronisch ziek en werk gelanceerd

Werk je voor een arbodienst, een vakbond, patiëntenorganisatie of een andere organisatie die mensen met een aandoening of chronische ziekte meer regie wil geven om aan het werk te kunnen blijven? Dan kun je vanaf vandaag terecht bij het Centraal informatiepunt Chronisch ziek en werk (CIP).

Wat is het CIP?

Het CIP biedt onafhankelijke, kwalitatieve en ziekte-overstijgende informatie voor mensen met een aandoening of chronische ziekte die willen blijven werken. Het is belangrijk dat deze informatie goed vindbaar is voor hen. De Patiëntenfederatie roept arbodiensten, vakbonden en patiëntenorganisaties dan ook op om deze informatie te verspreiden. Door een link op te nemen op je website of de informatie te integreren in een app.

Zo zegt Ditmer Rouwenhorst, AWVN adviseur duurzame ontwikkeling: ‘Wij ontsluiten de informatie over chronisch ziek zijn en werk van het Centraal Informatiepunt (CIP) via onze app Tiptrack. Dit is een online platform met tips, adviezen, tests en trainingen waarmee je als werknemer zicht en grip krijgt op je werk, gezondheid, ontwikkeling, geldzaken en werk-privé balans. Zodat je vorm en inhoud kunt geven aan je duurzame inzetbaarheid.’

Lees meer ervaringsverhalen via Centraal informatiepunt Chronisch ‘Chronisch ziek en werk’(CIP)’. En bekijk ook de informatie voor werknemers met een aandoening of chronische ziekte.

Bron: Patiëntenfederatie Nederland