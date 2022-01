‘Blue Monday helpt depressieve gevoelens bespreekbaar te maken’

Aankomende maandag 17 januari is het Blue Monday. Deze dag wordt bestempeld als de meest deprimerende dag van het jaar. Dat dit wetenschappelijk niet onderbouwd is, weten we wel, maar het is voor veel mensen een goede manier om depressieve gevoelens onder de aandacht te brengen en bespreekbaar te maken.

In een dipje zitten we allemaal weleens, maar wat als je iedere dag opnieuw somber en neerslachtig opstaat en naar bed gaat? Wat als je nergens zin in hebt en overal tegenop ziet? Oftewel, als je lijdt aan een depressie.

In Nederland hebben naar schatting 551.000 volwassenen een depressieve stoornis. Depressie komt voor bij alle leeftijden, maar openbaart zich meestal tussen de 25 en 45 jaar. De aandoening komt 1,5 keer zo vaak voor bij vrouwen als bij mannen. Behalve in ernst, variëren depressies ook in duur en frequentie.

Bij ongeveer de helft van de mensen duurt een depressieve periode korter dan drie maanden. Bij 15 tot 20 procent van de patiënten heeft de depressie een chronisch karakter en kan deze meerdere jaren duren. Een depressie kan grote gevolgen hebben voor het dagelijkse leven. Je kunt vaak nog maar voor een deel of zelfs niet meer werken, voor je gezin zorgen of onderwijs volgen. Vaak zijn er ook lichamelijke klachten.

Voor partners en familie kan het net zo moeilijk zijn om met gevolgen van een depressie om te gaan als voor de patiënt zelf. Het is dan ook belangrijk om naar elkaar te luisteren, te blijven praten en hulp in te schakelen als dat nodig is. En daarom is Blue Monday een goede dag om het taboe rondom depressies te doorbreken en depressieve gevoelens onder de aandacht te brengen en bespreekbaar te maken.

Koko Beers, neurobioloog en medewerker Kennis & innovatie, Hersenstichting