Podcast OmniTalks: bestuurders in de gezondheidszorg

In het tweede seizoen van de podcast OmniTalks spreken communicatie-experts van Omnicom PR Group drie bestuurders uit de gezondheidzorg. Een sector met uiteenlopende vraagstukken, die de mensen die werkzaam zijn in de sector ook persoonlijk raken. Zeker de afgelopen 2 jaar, waarin de pandemie ons allen heeft beïnvloed. Hoe ga je daarmee om? En wat drijft hen om zich dagelijks in te zetten voor het hoogste goed: onze gezondheid? We vragen het aan Marc Kaptein, Jan Anthónie Bruijn en Roel Coetinho.

Aan de hand van drie favoriete muziekfragmenten, teksten of attributen bespreken we wat onze gasten motiveert om elke dag door te gaan. Waar vallen ze graag op terug in hun dagelijks werk? Wat zegt dat over hen? Waar staan zij voor? En, hoe zouden zij ooit herinnerd willen worden binnen hun vak?

AFLEVERING 1 – MARC KAPTEIN

Marc Kaptein is arts en medisch directeur bij Pfizer Nederland en groeide sinds de uitbraak van de coronapandemie uit tot een veel geziene gast in de media. Zelf ziet hij zich vooral als een ‘generalist pur sang’. In aflevering 1 praat Daniëlle Friskes, Business Director Health van Omnicom PR Group, met hem over zijn tijd in Amerika, de voorspellingen uit het boek ‘The next 100 years’ van George Friedman en de iconische winst van Mathieu van de Poel in de Amstel Gold Race van 2019.

AFLEVERING 2 – JAN ANTHÓNIE BRUIJN

Jan Anthónie Bruijn studeerde pathologie, is al ruim 30 jaar als arts verbonden aan de Leiden University Medical Centre en is de voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, In aflevering 2 spreekt publicaffairsspecialist Eli Schim van der Loeff van Omnicom PR Group met Jan Anthonie over de muziek van Bach en Vivaldi, hoe hij al piano spelend in de politiek terechtkwam en over zijn cabarettalent.

AFLEVERING 3 – ROEL COETINHO

Roel Coetinho is hoogleraar in de epidemiologie en preventie van infectieziekten aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit Utrecht, schrijver van boeken zoals ‘VAXX’ en ‘Epidemieën en pandemieën’ en was de eerste directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding, onderdeel van het RIVM. Senior consultant Marly van Bragt praat in aflevering 3 (verschijnt op 26 januari 2022) met hem over zijn tijd als tropenarts in West-Afrika, het boek ‘Nemesis’ van Philip Roth en de misdaadromans over privédetective Cormoran Strike.

De podcast ‘OmniTalks: bestuurders in de gezondheidszorg’, gemaakt in samenwerking met New Business Radio, is beschikbaar op alle bekende podcastkanalen zoals SoundCloud, Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.