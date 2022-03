Bouw zorgresidentie Anna in volle gang

Nieuw woon-zorgcomplex in Oud-Geleen

De bouw van een nieuw woon-zorgcomlex in Oud-Geleen is sinds begin dit jaar in volle gang. Residentie Anna opent begin november haar deuren aan de Beekhoverstraat. Het complex wordt gerealiseerd door GEN Residenties en biedt 24 ruime zorgstudio´s voor ouderen met dementie. Daarnaast worden er 6 luxe aanleun-service appartementen gebouwd waar ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen.



Residentie Anna ligt in de buurtschap Op de Vey in Oud-Geleen, aan de Beekhoverstraat in het voormalige AMVJ-gebouw. Dit pand werd in 1957 gebouwd en diende als hostel van de Algemene Maatschappij van Jongeren (AMVJ) waar stagiaires van de Staatsmijnen woonden. De leiding van dit soort huizen werd in die jaren vaak overgedragen aan een predikant. De predikant was verantwoordelijk voor het geestelijk welzijn van de bewoners, de organisatie in het huis, de bezetting van de kamers, sport, cultuur en meer. In het AMVJ-gebouw ontstond onder andere ook een bloeiende volleybalvereniging en een bekende jazz-sociëteit met een eigen jazzband.

Ontwikkeling luxe zorgresidenties

Op dit moment wordt het pand in Oud-Geleen volledig opnieuw opgebouwd tot luxe zorgresidentie met 24 zorgstudio’s en 6 aanleun-serviceappartementen die van alle gemakken zijn voorzien. Dit is het zesde woon-zorgcomplex wat door GEN Residenties in Zuid-Limburg wordt gerealiseerd. Sinds 2019 werden er in Heerlen, Meerssen, Schinnen, Sittard en Houthem-Valkenburg zorgresidenties geopend. Er is een exclusieve samenwerking met Nobama Care voor de levering van de zorg in residentie Anna te Geleen.

Maurice Hamers, ontwikkelaar van de residenties, doet samen met Noor Nezami, bestuurder van Nobama Care continu onderzoek naar omgevingsfactoren voor mensen met dementie. “Zo werken we bijvoorbeeld samen met wetenschappers van de Academische Werkplaats Ouderenzorg van de Universiteit Maastricht. Hun onderzoeken richten zich onder andere op kleinschalige woonvormen en factoren die de levenskwaliteit van mensen met dementie en hun naasten beïnvloeden.” Bij de inrichting van de residenties wordt gewerkt met zachte, gedempte tonen, zoals natuurlijk groen en houttinten. “Ook de akoestiek is belangrijk en we streven naar het creëren van een open huis.”, aldus Hamers.

Zorgstudio´s met 24-uurszorg



Bewoners van de zorgstudio´s genieten van een woning met 24-uurszorg, begeleiding, verpleging, (huishoudelijke) verzorging en welzijnsactiviteiten. Elke zorgstudio bevat een ruime woon-/slaapkamer met eigen badkamer en kan volledig naar eigen wens ingericht worden. Extra services worden georganiseerd waar nodig.

Aanleun-serviceappartementen



Elk aanleun-serviceappartement bevat een ruime woon- en slaapkamer, badkamer, keuken en overdekt balkon en kan geheel naar eigen wens ingericht worden. De appartementen zijn gericht op de oude dag en voorzien van alle gemakken voor een of twee personen. Afhankelijk van de zorgindicatie kan er begeleiding, verzorging en verpleging op maat worden aangevraagd.

Nobama Care



Als erkende zorgaanbieder* biedt Nobama Care 24-uurszorg voor ouderen met geheugenstoornissen en levert thuiszorg op maat. Ook in woon-zorgcomplex Anna zal Nobama Care de zorg gaan leveren die bewoners nodig hebben of wensen. “Wij doen ons uiterste best om mensen met dementie zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven te laten houden. In deze liefdevolle en fijne leefomgeving krijgen bewoners de zorg, aandacht en tijd die zij nodig hebben. De medewerkers van Nobama Care staan bewoners bij in hun dagelijkse leven.”, aldus Nezami.

* Een zorgaanbieder die op basis van de Wet toetreding zorgaanbieders zorg mag leveren binnen de Zorgverzekeringswet.