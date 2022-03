Echt contact met mensen met dementie door improvisatie -Stem & Luister methode

Familie van mensen met dementie weet het als geen ander: het wordt steeds moeilijker om contact te maken. Gewoon met elkaar praten lukt vaak niet meer. Misschien lukt improvisatie en zang dan wel? Dit is de vraag die het Genetic Choir zich vijf jaar geleden stelde. Daaruit voortgekomen is Stem & Luister, een langdurig project en werkwijze om betekenisvol contact te maken met mensen bij wie het contact maken met woorden niet (meer) werkt zoals we dat gewend zijn.

Kunst in de zorg project, ontwikkeld door Genetic Choir

Op 12 april wordt de publicatie over de Stem & Luister methode gepresenteerd in Amsterdam. De performers van het Genetic Choir gebruiken stemklanken en muziek om mensen met dementie te bereiken en interactie te bevorderen. Anders dan het traditionele zingen of muziek laten horen, gaat deze methode in op het speelse improviseren met klanken en geluiden rond en vanuit de bewoners. De improvisatiemethode geeft onverwachte openingen om verbinding te maken met mensen die anders moeilijk te bereiken zijn. Mensen worden actiever of juist rustiger, er ontstaat écht contact en de persoon komt weer naar voren. Sinds twee jaar werken de zangers van Genetic Choir intensief samen met Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO) in het Flevohuis, een verzorgingshuis voor mensen met dementie. Wekelijks gaan de zangers op bezoek bij de bewoners. De ervaringen, methode en onderzoek zijn nu gebundeld.



Publicatie Methode Stem & Luister

In de publicatie komt de methode zowel praktisch als inhoudelijk aan bod. Interessant voor iedereen (familie, vrijwilligers, verzorgers, therapeuten) die direct met mensen met verbale beperkingen in aanraking komen in hun werk of privé situatie. Middels de methode kan je leren de stem te gebruiken als hulpmiddel om verbinding te maken. Genetic Choir’s ambitie is om de sfeer op afdelingen in de langdurige zorg te transformeren naar plaatsen waar luisteren en speels, empathisch contact maken de standaard is.Het e-book is gratis online te bestellen via de website www.stem-en-luister.nlOp verzoek kan de publicatie ook in print worden toegestuurd.

Op zaterdag 23 april, 28 mei en 10 september 2022 zijn er gratis kennismakingsworkshops van 14:00 -16.30 uur in het Flevohuis in Amsterdam.Meer informatie en aanmelden via www.genetic-choir.org/agenda

‘Ik moest eerst een drempel over, maar uiteindelijk merkte ik dat je met deze methodiek in de belevingswereld van de bewoners kan komen. Dit geeft een bijzonder effect aan jezelf omdat je op deze manier echt contact kan maken. Ook met iemand die heel ver weg is, en die dan een beetje dichter bij komt. De begeleiding vind ik erg prettig en professioneel’– INEKE HOFER, DEELNEMER VRIJWILLIGERSTRAJECT, HR ADVISEUR FLEVOHUIS



Ervaringen / onderzoek

Antropoloog Marjolein Gysels (UvA), met expertise in kunst en gezondheidszorg voor ouderen deed onderzoek en evalueerde het project. Ze schreef in een artikel over het project: “Bij de verzorgingshuisbewoners met gevorderde dementie activeerden de zangers de zintuiglijke vermogens die de bewoners nog wél tot hun beschikking hebben. Dat versterkte hun mogelijkheden deel te nemen aan het sociale leven, te communiceren en een zelf in stand te houden. De manier waarop de zangers doordrongen tot bewoners en hen onderdeel maakten van klank en zangimprovisatie, laat zien dat muzikaliteit een onaangeboorde hulpbron is voor de gezondheid en welzijn van mensen met dementie. Dit geldt trouwens ook voor andere aandoeningen die samengaan met cognitieve of talige problemen.”

De publicatie is vertaald naar het Engels en wordt internationaal opgemerkt. Zo is het toegevoegd aan de research library van het International Institute for Critical Studies in Improvisation.

Genetic Choir

Het Genetic Choir bestaat sinds 2007 en bestaat uit professionele performers met roots in de hele wereld. Het ensemble doet de meest uiteenlopende concerten en kunstprojecten. Vaak zoeken ze het snijvlak van werkelijkheid en kunst op met een sociaal element, zoals het verbinden van verschillende achtergronden of culturen.Dit deden ze de afgelopen jaren onder meer met de stationsgeluiden van Amsterdam CS in samenwerking met het Bimhuis, met basketbalspelers in opdracht van November Music en in Pakhuis de Zwijger en de Dominicuskerk rond kerst met christelijke, islamitische en niet-religieuze Amsterdammers.www.genetic-choir.org