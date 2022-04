Samenwerking in geboortezorg hoeft geen bedreiging te zijn voor thuisbevalling

De Tweede Kamer beslist vandaag, 12 april, over een eventuele nieuwe financiering van de geboortezorg in Nederland. Dit kan het behoud zijn van de mogelijkheid om thuis te bevallen. In 2007 bleek de sterfte van baby’s rond de geboorte in Nederland hoger dan in andere Europese landen. In 2009 bleek het om een structureel probleem te gaan. MedicalFacts oefende destijds politieke druk uit en schreef toen dat de verloskundige spoedzorg in Nederland een ramp was. In 2009 deed een gewoon Nederlandse ziekenhuis jaarlijks zo’n 2000 verlossingen. De helft daarvan waren geplande sectio’s en deze vallen overwegend buiten de spoedzorg. De andere 1000 vallen daar wel onder. Ongeveer 500 tot 600 kwamen binnen buiten kantoortijd; ’s avonds, ’s nachts of in het weekeinde. Dat wil zeggen dat elk ziekenhuis één tot twee spoedbevallingen heeft per nacht of avond. Na onderzoek werd in 2009 in het rapport Een goed begin onder andere opgeroepen tot samenwerking van alle zorgprofessionals in de geboortezorg. In 2018 leek de geboortezorg nog steeds niet adequaat te zijn aangepakt.

Deze samenwerking die nu is de Tweede Kamer wordt besproken hoeft geen bedreiging te zijn voor de Nederlandse thuisbevalling, zo stelt Marc-Jan Jansen is gynaecoloog in het ziekenhuis Medisch Spectrum Twente. Sterker nog de samenwerking kan juist het behoud zijn van dit cultureel erfgoed betekenen.