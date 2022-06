Internationaal geroemd plastisch chirurg in borstreconstructies Dr. Khouri uit de VS, opereert mee met studie volledige borstreconstructie met lipofilling in Alexander Monro Ziekenhuis

Vooruitstrevende nationale studie volledige borstreconstructie met lichaamseigen weefsel met lipofilling in Alexander Monro Ziekenhuis biedt een unieke extra optie voor reconstructie

Plastisch chirurgen in het Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ), het gespecialiseerde ziekenhuis in borst(kanker)zorg in Nederland, opereren in aanwezigheid van Dr. Khouri, de wereldwijde expert op het gebied van de borstreconstructie met lipofilling, patiënten die deelnemen aan de nationale ‘Breast-II’, het vervolg van de eerdere ‘Breast Trial’. Dit nationale, wetenschappelijke onderzoek biedt iedere deelnemende patiënt een compleet nieuwe ontwikkeling waarbij een volledige borstreconstructie plaatsvindt met lichaamseigen weefsel met de ‘lipofillingtechniek’. Dit is een techniek waarbij lichaamseigen vetcellen elders worden weggehaald en worden gebruikt voor de reconstructie. Patiënten uit heel Nederland die deelnemen aan de studie hebben eerder een borstverwijdering door borstkanker ondergaan.

Borstreconstructie trial

De eerste resultaten van de nationale ‘Breast Trial’, gecoördineerd vanuit het Maastricht UMC en waaraan het AMZ ook deelnam, zijn positief. Daarbij is er een toenemende vraag naar reconstructie met eigen weefsel. Deze nieuwe ontwikkeling biedt voor veel vrouwen, na een eerdere borstverwijdering door borstkanker, een uitgelezen oplossing.

Patrick Ferdinandus, plastisch chirurg in het Alexander Monro Ziekenhuis: ‘Dit is een vooruitstrevend onderzoek waarbij we een nieuwe techniek inzetten waarnaar veel vraag is. Alle patiënten met een borstverwijdering door borstkanker konden met een verwijzing terecht voor deelname. Inmiddels heeft de studie voldoende deelnemers geïncludeerd en zijn we bezig met de operaties. Het is een eer dat we expert Dr. Khouri aan de operatietafel mogen ontvangen vandaag in het Alexander Monro Ziekenhuis.’

Marjolein de Jong, bestuurder AMZ: ‘Veel borstkankerpatiënten geven aan dat een borstreconstructie bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven. Het Alexander Monro Ziekenhuis heeft uitgebreide expertise op het gebied van reconstructies. Het ziekenhuis draagt graag bij aan deze unieke, nieuwe ontwikkeling. Het doet recht aan de wens van veel patiënten om deze volledige reconstructie met lichaamseigen weefsel via de lipofilling techniek uiteindelijk voor iedereen beschikbaar te kunnen stellen.’

Foto’s: Alexander Monro Ziekenhuis



Over borstkanker

De zorg voor borstkankerpatiënten heeft de afgelopen jaren vooruitgang geboekt. Toch blijft verbetering van de zorg noodzakelijk. Borstkanker is al jaren de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen. Elk jaar wordt in Nederland bij ruim 17.000 vrouwen borstkanker (inclusief voorloperstadium) geconstateerd. Dat betekent dat ongeveer 1 op de 7 vrouwen borstkanker ontwikkelt. 20-25% van de nieuwe patiënten is jonger dan 50 jaar. Jaarlijks sterven er nog altijd 3.200 vrouwen aan borstkanker; dat zijn er 9 per dag.



Over het Alexander Monro Ziekenhuis

Het AMZ is hét gespecialiseerde ziekenhuis voor het diagnosticeren en behandelen van borstkanker, goedaardige borstaandoeningen, erfelijke aanleg, familiair verhoogd risico, second opinions en vervolgtrajecten vanuit het bevolkingsonderzoek.

Bron: AMZ