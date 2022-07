Oekraïense vluchtelingen krijgen online huisartsenzorg van Medicinfo

Medicoo app nu beschikbaar voor vluchtelingen in Tilburg

Oekraïense vluchtelingen die onderdak hebben gekregen in Tilburg kunnen vanaf 1 augustus hun zorgvragen stellen via de Medicoo app van Medicinfo. Via deze app ontvangen Oekraïense vluchtelingen gezondheidsadvies in hun eigen taal. De app vertaalt de zorgvraag automatisch naar het Nederlands. Het medisch team van Medicinfo, dat bestaat uit verpleegkundigen en huisartsen, geeft advies via chat. Het Nederlandse advies dat het medisch team geeft, verschijnt vervolgens in het Oekraïens of Russisch in de chat bij de patiënt.

Sinds de oorlog uitbrak in Oekraïne hebben er ruim 50.000 mensen in Nederland onderdak gevonden. Dit heeft een flinke impact op de eerstelijnszorg die ook voor deze mensen beschikbaar moet zijn. De Gemeente Tilburg huisvestte recentelijk 225 vluchtelingen in het GGD gebouw aan de Ringbaan-West. Om de nieuwe bewoners de nodige huisartsenzorg te kunnen bieden werd in samenwerking met de Gemeente Tilburg en zorggroep PrimaCura voor Medicoo gekozen. Op deze manier worden de lokale huisartsenpraktijken ook minder belast.

Automatische vertaling maakt zorg voor vluchtelingen toegankelijk

Elke zorgvraag wordt persoonlijk beantwoord door het medisch team van Medicinfo, de organisatie achter de Medicoo app. Door de toevoeging van automatische vertaling kan zowel de patiënt als de zorgverlener in de eigen taal communiceren in de app. Hierdoor is de app nog toegankelijker en gebruiksvriendelijker voor Oekraïense gasten die Medicoo gebruiken.

Wethouder Yusuf Çelik (Asiel en Integratie) vult aan: “Vele Oekraïners hebben hals over kop huis en haard moeten verlaten. Medische achtergrondinformatie is vanzelfsprekend niet beschikbaar in het land waar men opvang heeft gezocht. En dan moet je in een vreemd land in gesprek met een arts die jouw taal niet machtig is en wiens taal jij ook niet spreekt. Terwijl juist praten over je gezondheid, over klachten en over medische zorgen heel nauw komt. Wij zijn erg verheugd met de online zorg die nu geboden wordt. Dit ondersteunt onze medische professionals. En nog veel belangrijker: het brengt rust bij de Oekraïense vluchtelingen.”

Bron: Medicinfo