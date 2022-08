Seksualiteit bij patiënten met hematologische maligniteiten

18 tot 50% van de relatief jonge patiënten (30 – 44 jaar oud) die behandeld zijn met chemotherapie en radiotherapie voor een tumor in het beenmerg, bloed of de lymfeklieren (hematologische maligniteit), kampt met seksuele problemen. Hooguit een derde van de artsen en verpleegkundigen bespreekt deze problemen met de patiënt, terwijl de helft van de patiënten en hun partners behoefte heeft aan informatie hierover. Volgens artsen en verpleegkundigen zijn ongemak en een gebrek aan kennis en relevant onderwijs belemmeringen voor effectieve communicatie. Patiënten die geïnformeerd zijn over veranderingen in seksualiteit ervaren minder seksuele problemen na hun behandeling. Daarnaast hebben patiënten vóór hun behandeling recht op informatie over de seksuele veranderingen, omdat het anders onmogelijk voor hen is om het probleem aan te pakken. De bevindingen van Eeltink helpen bij het geven van informatie over seksualiteit op maat voor patiënten met een hematologische maligniteit.

Dinsdag 14 juni 2022

Promotie (VU), 13:45 u, Aula

Corien Eeltink: Sexuality in patients with hematological malignancies: From a patient, partner and health-care professional perspective

Bron: Amsterdam UMC