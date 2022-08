Jannie Riteco en Bas Bonhof nieuwe bestuurders Zorggroep Almere

Jannie Riteco (57) en Bas Bonhof (51) zijn per 1 november 2022 aangesteld als nieuwe bestuurders van Zorggroep Almere. Zij nemen de plek in van Lidy Hartemink die met pensioen gaat.

Bas Bonhof en Jannie Riteco hebben beiden een grote staat van dienst. Jannie heeft vele jaren ervaring op directie en bestuurlijk niveau in de gehandicaptenzorg, revalidatiezorg en de farmaceutische sector. De laatste jaren was Jannie voorzitter van de raad van bestuur bij De Waerden, een organisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een beperking, waar ze een groot aantal vernieuwingen tot stand heeft gebracht. Daarnaast heeft Jannie een ruime ervaring in diverse raden van toezicht, waaronder bij het Liliane Fonds en ouderenorganisatie QuaRijn.

Bas Bonhof is eveneens zeer ervaren in de gezondheidszorg, met name in ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra. Bas is een groot deel van zijn loopbaan als ondernemer in de zorg actief geweest en heeft leiding gegeven aan tal van organisaties waarbij verandering centraal stond. Bij Zorggroep Almere is Bas een bekend gezicht. Bas was verantwoordelijk voor de Wijkverpleging tot begin 2022 en is tot op heden nog altijd verantwoordelijk voor de Fysiotherapie. In de afgelopen jaren heeft hij het Trainingscentrum Zorggroep Almere opgericht. Op dit moment voert Bas een bestuurlijke opdracht uit om Zorggroep Almere klaar te maken voor een gezonde toekomst.

Bij Zorggroep Almere wacht hen een boeiende opdracht. Zorggroep Almere staat aan de vooravond van veranderingen die mede zijn ingegeven door de groei van de stad, daarmee ook de groei van de organisatie, terwijl het aantal medewerkers dat deze zorg gaat bieden, niet evenredig mee zal (kunnen) groeien. Dit vraagt om goede samenwerking in de regio, slimme oplossingen, innovaties en efficiency in de ondersteunende processen in de zorg.

Bas en Jannie gaan als collegiaal bestuur aan de slag. Zij zijn gewend complexe processen het hoofd te bieden en positieve resultaten te boeken. Dit gaat in goed overleg met de ondernemingsraad, de cliëntenraad, de raad van toezicht en externe samenwerkingspartners.

De raad van toezicht van Zorggroep Almere is zeer verheugd over de komst van de nieuwe bestuurders en kijkt uit naar een prettige samenwerking.

Bron: Zorggroep Almere