Rik Riemens benoemd tot lid Raad van Bestuur ad interim bij Ikazia Ziekenhuis

Rik Riemens is met ingang van 14 september 2022 benoemd tot lid Raad van Bestuur ad interim bij het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam. Deze benoeming is met instemming van de ondernemingsraad, de cliëntenraad en in nauw overleg met het MSBI. Rik Riemens en Rob Kievit vormen samen de Raad van Bestuur. Rob Kievit is voorzitter van de Raad van Bestuur, wat betekent dat hij eindverantwoordelijk is voor de organisatie. Rik Riemens zal zich, in zijn nieuwe functie, richten op de financiële crisis waar het Ikazia Ziekenhuis op dit moment in zit, het herstelplan en de executie van de op het financiële vlak te nemen maatregelen.

“Als interim lid van de Raad van Bestuur ga ik me richten op het doorlopend (financieel) gezond maken van Ikazia”, zegt Rik Riemens. “Deze rol is breed; uiteraard is het financieel resultaat het hoofddoel, maar ik richt me ook op de onderliggende processen om te zorgen dat Ikazia ook in de toekomst snel kan reageren op veranderende omstandigheden. Daar ben ik de afgelopen maanden al mee gestart als manager financiën a.i. Met de benoeming als lid van de Raad van Bestuur wordt het bestuur versterkt in de huidige financiële crisis. Dit maakt een bredere aanpak mogelijk dan voorheen als manager financiën.”

Rik heeft na zijn studie internationale bedrijfseconomie, een lange ervaring als directeur/bestuurder in ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Als zelfstandig ondernemer in de zorg heeft hij veel situaties meegemaakt: inkoop zorgverzekeraars, opstart van nieuwe zorgondernemingen, ontwikkeling van landelijk beleid met VWS en de NZA, en integrale samenwerking.

Rik woont in Maarssen met zijn echtgenote en drie kinderen. In die omgeving of de buitenlandse bergen kun je hem aantreffen op de racefiets of mountainbike.

Bron: Ikazia