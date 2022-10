55% van de jongeren weet weinig over dementie, de meeste jongeren willen er graag meer over leren

Alzheimer Nederland lanceert jongerenprogramma Samen dementievriendelijk

Jongeren krijgen nu en in de toekomst te maken met mensen met dementie. In hun privéleven, maar ook bij hun (bij)baan of stage. Uit onderzoek van Alzheimer Nederland blijkt dat zij weinig weten over dementie en ook niet goed weten hoe ze om moeten gaan met mensen met dementie, maar dat graag zouden leren. Met het jongerenprogramma van Samen dementievriendelijk leren jongeren op het mbo hoe ze dementie kunnen herkennen én hoe ze hiermee om kunnen gaan. Vandaag gaf minister Conny Helder samen met Alzheimer Nederland en studenten bij het ROC Midden Nederland het startschot.



Op dit moment zijn er 290.000 mensen met dementie en dat aantal verdubbelt de komende twintig jaar. De meeste mensen met dementie wonen gewoon thuis en doen boodschappen, gaan naar de kapper of naar een restaurant. Jongeren zijn een onmisbare schakel in een samenleving waarbij mensen met dementie mee kunnen blijven doen. Maar hoe weet je dat je te maken hebt met iemand met dementie? En nog belangrijker, hoe ga je er mee om en kun je iemand helpen? Jongeren geven aan dat graag te willen leren.

Meerderheid van de jongeren kent iemand met dementie

Uit onderzoek onder 555 jongeren blijkt dat jongeren regelmatig in contact komen met mensen met dementie. De helft van alle jongeren heeft iemand met dementie in de familie (gehad) en een kwart doet wel eens iets met iemand met dementie. Toch zegt 55% weinig tot niets te weten over dementie en slechts 40% weet hoe ze om moeten gaan met dementie. Maar ze willen dit graag leren. 87% wil méér weten over dementie en 85% van de jongeren wil zélf beter leren omgaan met mensen met dementie.

Beroepskrachten van de toekomst

Samen met studenten is vandaag in Utrecht het startsein gegeven voor het jongerenprogramma van Samen dementievriendelijk. Christa Reinhoudt vertelde uit eigen ervaring hoe het is om alzheimer te hebben en wat zij nodigt heeft om mee te kunnen blijven doen. Conny Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport: ‘Mensen met dementie wonen de langste tijd van hun ziekte thuis. Ze zijn onderdeel van de samenleving. Voldoende kennis over dementie is dus voor iedereen belangrijk. Zodat we het herkennen en hulp kunnen bieden in de supermarkt of in de buurt. Jonge mensen worden nu opgeleid tot beroepskrachten die straks op welke manier dan ook te maken kunnen gaan krijgen met dementie. Niet alleen in de zorg, maar ook in de winkel, als loodgieter of als tandartsassistent.’

Jongerenprogramma over omgaan met dementie

Samen dementievriendelijk is een initiatief van Alzheimer Nederland en het ministerie van VWS en bestaat sinds 20216. Julie Meerveld van Alzheimer Nederland: ‘Het is mooi dat nu ook jonge mensen op een laagdrempelige manier leren hoe ze om moeten gaan met dementie. Ze hebben de toekomst en zijn cruciaal voor de dementievriendelijke samenleving.’ Het speciaal ontwikkelde jongerenprogramma voor docenten bestaat uit een (online) training, gastles op maat en andere kant-en-klare werkvormen. Zo leren mbo-studenten hoe ze dementie kunnen herkennen én hoe ze hiermee om kunnen gaan. Het programma is aan te vragen via samendementievriendelijk.nl/scholen.