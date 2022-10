KvK: Forse ZZP-groei in geestelijke gezondheidszorg

Het aantal ondernemers in de geestelijke gezondheidszorg is de afgelopen vijf jaar flink toegenomen. In 2017 stonden bijna 13.000 ondernemers in de geestelijke gezondheidszorg ingeschreven bij KVK. Dit jaar zijn het er bijna 17.400. Een toename van 35%. Stans Damen, woordvoerder van de netwerkvereniging De Nederlandse ggz ziet vooral het aantal zzp’ers in de geestelijke gezondheidszorg toenemen. Damen vermoedt dat meer vrijheid, een betere beloning en het makkelijker kunnen managen van werkdruk de voornaamste redenen zijn.

Het aantal bij KVK ingeschreven ondernemers in de geestelijke gezondheidszorg is sinds 2017 met 35% gestegen van: 12.922 naar 17.400.

Aantal ondernemers in geestelijke gezondheidszorg in Nederland (2017-2022)

(Bron: KVK Handelsregister)

De ggz-zorg (met zo’n 102.500 actieve zorgverleners vanaf begin 2022) kampt met grote personeelstekorten. De helft van de ggz-organisaties heeft bijna 5.400 uitstaande vacatures, waarvan de helft moeilijk vervulbaar. Terwijl er veel vacatures zijn in de branche, groeit het aantal zelfstandigen dat binnen deze sectoren aan de slag gaat.

Volgens Damen, woordvoerder van de Nederlandse ggz, is de groei van het aantal zelfstandigen niet exact te verklaren. “Het perspectief op meer vrijheid vinden sommigen aantrekkelijk. Anderen zeggen dat ze als zelfstandige meer kunnen verdienen. Weer anderen kiezen voor het ondernemerschap om hun werkdruk beter te kunnen managen, bijvoorbeeld minder diensten in avonden en weekenden.”

Damen denkt dat met name psychologen en psychiaters ervoor kiezen om zelfstandige te worden. De groeiende personeelstekorten, een hoog ziekteverzuim en de inzet van flexkrachten leggen een zware druk op bedrijfsresultaten van de ggz-sector. En niet altijd verloopt dit vlekkeloos omdat zzp’ers zelf bepalen wanneer ze werken. Alleen al de inhuur van flexkrachten kostte de sector vorig jaar 603 miljoen euro.

Meeste ondernemers in geestelijke gezondheidszorg in Noord- en Zuid-Holland

40% van de ondernemers in de geestelijke gezondheidszorg is gevestigd in Noord- en Zuid-Holland. In deze provincies samen zijn 6.936 ondernemers in de geestelijke gezondheidszorg gevestigd. In Zeeland en Flevoland zijn de minste ondernemers in de geestelijke gezondheidszorg gevestigd met respectievelijk 262 en 268 ondernemers.

Aantal ondernemingen actief in de geestelijke gezondheidszorg per provincie (2017-2022)

(Bron: KVK Handelsregister)

Kijkend naar het aantal bedrijven dat zich bezighoudt met de geestelijke gezondheidszorg per 100.000 inwoners, tellen de provincies Utrecht en Noord-Holland met respectievelijk 14 en 13 geestelijke zorgverleners per 100.000 inwoners de meeste ondernemingen. Flevoland en Friesland tellen met 6 de minste geestelijke zorgverleners per 100.000 inwoners.

Wachtlijsten

De nasleep van de coronapandemie en de zorgen om hoge inflatie en mogelijke armoede, zijn volgens Damen van grote invloed op de mentale gezondheid van Nederlanders. Het groeiend aantal mensen dat lang moet wachten op hulp, gaat de woordvoerder aan het hart.

“We willen onze deskundigheid meer aan de voorkant gaan inzetten. Want hoe eerder we mensen goed op maat kunnen helpen, hoe groter de kans dat psychische problemen snel kleiner worden of in elk geval niet groter. Zo willen we proberen de wachttijden die er nu zijn, tenminste te gaan stabiliseren. Hopelijk kunnen we de instroom zodanig beperken dat het behapbaar wordt voor onze professionals.”

