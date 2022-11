Kinderen met een aangeboren hartafwijking nóg beter kunnen behandelen dankzij nieuwe 3D-apparatuur

11 jaar na de eerste 3D hartkatheterisatie in het Wilhelmina Kinderziekenhuis van het UMC Utrecht is daar deze week het nieuwe, meest moderne katheterisatietoestel in gebruik genomen. Met hogere beeldkwaliteit, verbeterde 3D mogelijkheden en minder straling kunnen de specialisten van het kinderhartcentrum het hart nog beter in kaart brengen en behandelen. Dat betekent minder belasting voor de patiënt. Het Wilhelmina Kinderziekenhuis is hiermee het enige medisch centrum in Nederland waar 3D-opnamen worden gemaakt van kinderen met een aangeboren hartafwijking.

Als een kind en gat heeft in het hart, een bloedvat vernauwd is of een hartklep vervangen moet worden, dan gebeurt dit vaak door een openhartoperatie. Steeds vaker kan dit echter door een ingreep via de bloedvaten in de lies: een hartkatheterisatie.

Hoe werkt een hartkatheterisatie?

Met kleine kunststofbuisjes en voerdraden kunnen de hartkatheterisatie artsen – “interventiecardiologen” – het hart vanuit de lies bereiken terwijl het kind onder narcose is. Daarbij weten ze door hun ervaring onder röntgendoorlichting de juiste weg en plaats te vinden. Daarbij meten ze bloeddrukken op verschillende plekken en brengen hart en vaten in twee richtingen in beeld. Vervolgens kunnen ze bijvoorbeeld een gat met een parapludevice sluiten, een vernauwing dotteren of een hartklep vervangen. Per jaar ondergaan zo’n 150-200 kinderen in het Wilhelmina Kinderziekenhuis een hartkatheterisatie.

Wat is 3D-hartkatheterisatie?

Door een opname met een roterende röntgenbuis te maken kunnen hart, vaten en de longen binnen enkele seconden 3-dimensionaal worden afgebeeld. In het Wilhelmina Kinderziekenhuis is het team al in 2011 met 3D hartkatheterisatie begonnen. Dankzij deze geavanceerde beeldvormingstechnieken kunnen de interventiecardiologen de hartafwijkingen veel beter begrijpen en veiliger behandelen. Daarom past het Kinderhartcentrum Utrecht de allernieuwste 3D-technieken tijdens hartkatheterisaties toe en heeft deze verder ontwikkeld. Met als resultaat dat het Wilhelmina Kinderziekenhuis nu wereldwijd tot de topcentra behoort op het gebied van hartkatheterisaties met innovatieve 3D-technieken.

Hoe het hart 3-dimensionaal in elkaar zit helpt ouders en kinderen om de hartafwijking beter te begrijpen. De dag na de ingreep bekijken ze samen de 3D-filmpjes van hun eigen hartkatheterisatie en geven de artsen uitleg en antwoord op de vragen. Daarna krijgen de ouders de 3D film mee naar huis. Soms gebruiken de patiënten die plaatjes van hun eigen hart voor een spreekbeurt op school.

De 3D-techniek brengt nog meer: bij de voorbereiding van een hartoperatie helpt het de chirurgen om het hart in 3 dimensies te zien. Dit kan achter het beeldscherm of middels een 3D-print door het hart van alle kanten en hoeken te bestuderen.

Kinderhartzorg

Het Wilhelmina Kinderziekenhuis van het UMC Utrecht is een unieke voorziening voor specialistische kinderhartzorg midden in het land. Het centrum voor aangeboren hartafwijkingen in Utrecht is erkend als Expertise Centrum voor Zeldzame Aandoeningen (ECZA) om onze unieke specialismen, internationale toonaangevende behandelmethoden en innovaties in het vak van kinderhartchirurgie. Specifiek zijn we bovendien erkend voor vier groepen van de meest ernstige hartafwijkingen zoals één kamerharten (o.a. hypoplastisch linker hartsyndroom), verkeerd aangesloten grote slagaders (transpositie), afwijkingen van de uitstroombanen (o.a. Tetralogie van Fallot) en afwijkingen van de lichaamsslagader of –klep (aorta-afwijkingen).

Bron: UMC Utrecht