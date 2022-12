Huisartsenpost in weekend telefonisch vaak slecht bereikbaar

Wie op een zaterdagavond dringend een huisarts nodig heeft, moet gemiddeld 9 minuten wachten tot de dienstdoende huisartsenpost de telefoon opneemt. Bij 10 procent van de huisartsenposten bedraagt de gemiddelde wachttijd zelfs 25 minuten of langer. Dit blijkt uit onderzoek van klantcontactbeheerder Interswitch.



In het onderzoek zijn alle Nederlandse huisartsenposten op twee verschillende zaterdagavonden gebeld. De wachttijd blijkt per regio flink te verschillen. Zo bedraagt de gemiddelde wachttijd in Amsterdam maar liefst 50 minuten, terwijl je in andere regio’s direct iemand aan de lijn krijgt.

Provinciale verschillen Op provinciaal niveau scoort Flevoland het slechtst met een gemiddelde wachttijd van 19 minuten. Ook in de provincies Friesland, Noord-Brabant en Limburg ligt de gemiddelde wachttijd flink boven het Nederlandse gemiddelde van 9 minuten. Daarentegen bedraagt de gemiddelde wachttijd in Drenthe slechts drie minuten, in Zeeland één minuut en in Groningen is er zelfs helemaal geen wachttijd.



Barrières tijdens het bellen Uit het onderzoek blijkt ook dat veel huisartsenposten door middel van een welkomstboodschap en/of keuzemenu barrières creëren om aan de lijn te blijven. Bijvoorbeeld door te benadrukken dat de patiënt mogelijk zelf de kosten voor het gesprek en de eventuele afspraak zal moeten betalen, of door de beller te verplichten om een BSN-nummer in te voeren.



Over het onderzoek



In dit onderzoek zijn alle Nederlandse huisartsenposten (72) op twee verschillende zaterdagavonden gebeld. Vervolgens zijn de wachttijden na het doorlopen van de keuzemenu’s genoteerd. Aan de hand van deze uitkomsten is vervolgens van alle huisartsenposten de gemiddelde wachttijd (op een zaterdagavond) berekend.

Meting 1 heeft plaatsgevonden op zaterdag 24 september 2022 tussen 19:00 uur en 21:00 uur.

Meting 2 heeft plaatsgevonden op zaterdag 8 oktober 2022 tussen 19:00 uur en 21:30 uur.

Om de capaciteit van de huisartsenposten niet onnodig te belasten, is de wachttijd waar mogelijk berekend op basis van het aangegeven aantal bellers in de wachtrij.

Op basis van een steekproef bij zeven huisartsenposten is een gemiddelde wachttijd van 3 minuten per beller gebruikt.

Bron: Interswitch