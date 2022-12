MIND Blue Monday Run 16 januari 2023: door het hele land in beweging voor mentale gezondheid

Vele teams gaan hardlopen of wandelen om aandacht te vragen voor depressie

Op maandag 16 januari 2023 vindt alweer de zesde editie van de MIND Blue Monday Run plaats. Op Blue Monday, zogenaamd de meest depressieve dag van het jaar, komen honderden mensen door het hele land in beweging om aandacht te vragen voor mensen met een depressie. Zij halen tevens geld op voor projecten van de organisatie MIND om mensen met een depressie en andere psychische problemen, alsook hun naasten, te helpen. Tot nu toe hebben meer dan 400 mensen zich opgegeven om in actie te komen, en daar komen zeker nog mensen bij.

Aan de 2022 editie deden 429 mensen door het hele land mee. Dit jaar hoopt MIND op minimaal 600 deelnemers en een totale opbrengst van 100.000 euro. Gezien de huidige ontwikkelingen, waarbij veel mensen – waaronder ook veel jongeren – last hebben van depressie, burn-out en andere psychische klachten, denkt de organisatie dat dit nodig is. MIND benadrukt dat er nog heel veel nodig is voordat het in Nederland écht goed geregeld is op het gebied van mentale gezondheid.

In 2021 was bijvoorbeeld 18 procent van de 12- tot 25-jarigen psychisch ongezond. Zelfdoding is doodsoorzaak nummer 1 onder jongeren tot 30 jaar en de belangrijkste doodsoorzaak voor 30- tot 60-jarigen na kanker en hart- en vaatziekten (CBS). MIND Blue Monday Run coördinator Sabina Vissers: “Wanneer we met zijn allen meer aandacht hebben voor mentale gezondheid en wanneer er meer prioriteit aan wordt gegeven in politiek en maatschappij, kunnen we veel psychisch lijden, verdriet van naasten én zorgkosten besparen.”

In beweging tégen depressie en vóór mentale gezondheid

Mensen die meedoen kunnen gaan hardlopen, wandelen of op een andere manier in beweging komen. Dit organiseren zij zélf in hun woonplaats of andere zelfgekozen locatie, zoals dit jaar in onder meer Amsterdam (het grootste team, ASPV Pavlov, en ook Merlijn en Vlinder Kamerling met een team), Hellevoetsluis, Groningen, Roden (van de bedenker van de MIND Blue Monday Run, Stefan Wendel), en vele andere gemeenten.

Het motto van de MIND Blue Monday Run is ‘Kom in beweging tégen depressie en vóór mentale gezondheid’. MIND besteedt de opgehaalde donaties aan projecten die de psychische gezondheid in Nederland bevorderen. Omdat 75% van de psychische klachten ontstaan voor het 25e levensjaar, investeert MIND veel van de donaties in preventie bij en voorlichting voor jongeren. MIND wil dat niemand er alleen voor staat en wil mensen met elkaar in verbinding brengen en hulp bieden, bijvoorbeeld middels de hulplijn MIND Korrelatie.

MIND Blue Monday Run ontstaan door verdrietige aanleiding, maar met positieve insteek

De MIND Blue Monday Run is oorspronkelijk een idee van Stefan Wendel, die worstelde met de zelfgekozen dood van zijn vader. Zijn vader kon hulp niet omarmen door schaamte en angst. Stefan wil dat niemand dit meer overkomt en dat mensen op tijd geholpen worden, zodat ze geen drastische en onomkeerbare beslissingen meer hoeven te nemen. MIND rolde de MIND Blue Monday Run uit over heel Nederland, en iedereen kan zich hier op een zelfgekozen locatie en tijdstip bij aansluiten. Veel deelnemers aan de MIND Blue Monday Run hebben zelf en/of in hun omgeving te maken (gehad) met psychische problematiek. MIND vindt het heel bijzonder dat mensen zich inzetten voor hun eigen fysieke en mentale gezondheid en tegelijk ook voor die van anderen.

Meer informatie over de MIND Blue Monday Run is te vinden via www.bluemondayrun.nl.

Bron: MIND