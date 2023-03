Begin katterige week door zomertijd, dit kan je eraan doen

Op zondag 26 maart 2023 begint de zomertijd. Dit weekeinde gaat de klok een uur vooruit. De zomertijd begint op de laatste zondag van maart en eindigt op de laatste zondag van oktober (begin wintertijd). De aanpassing van de tijd is ongezond zo blijkt uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.

’s Nachts om 02.00 uur wordt de klok een uur vooruit gezet. Door het vooruit zetten van de klok kan ’s avonds een uur langer van het daglicht worden geprofiteerd. De zomertijd eindigt op 29 oktober 2023 om 03.00 uur. De zomertijd wordt jaarlijks ingesteld in alle lidstaten van de Europese Unie.

Half Nederland zal zich volgende week katterig en onuitgeslapen voelen, als gevolg van de overgang van winter- naar zomertijd. Door de klok een uur vooruit te zetten voelen avondmensen zich volgens chronobiologen nog helemaal niet moe op het tijdstip dat ze normaal gesproken naar bed gaan. Hun horloge geeft natuurlijk bedtijd aan, maar hun biologische klok niet. Daarom blijven ze langer op, zodat ze ’s morgens niet uitgerust zijn. En daardoor gebeuren ongelukken, zowel in het verkeer als in de omgang met anderen. Volgens de hoogleraar stapelen de wetenschappelijke bewijzen voor de ‘immense invloed van de biologische klok’ zich op. Zweeds onderzoek heeft aangetoond dat het aantal hartinfarcten in de eerste week na het verzetten van de klok duidelijk stijgt. Maar ook het immuunsysteem kan in de war raken, terwijl het bioritme eveneens van invloed lijkt te zijn op de werking van organen.

Symptomen kunnen vermoeidheid, geheugenverlies, desoriëntatie, gezwollen handen en voeten, hoofdpijn, spijsverteringsproblemen, draaierigheid en dergelijke zijn. Maar wat kan je daar nu aan doen. Volg deze simpele tips en je zult er minder last van hebben van de overgang naar zomertijd. Begin een paar dagen voor het weekend van de switch je slaappatroon al aan te passen aan het schema dat je op je in de zomertijd wilt aanhouden. Door het tijdstip dat je naar bed gaat ieder dag met een kwartiertje aan te passen.

Zet je horloge na 18.00 uur alvast op de zomertijd, dit kan werkelijk helpen om meer aan de nieuwe tijd te wennen! Drink geen alcohol of cafeïnehoudende dranken tijdens. Eet licht maar strategisch. Onthoud dat maaltijden met veel proteïnen je eerder wakker houden, koolhydraten je slaperig maken en je door vettig voedsel wat traag kunt worden. Sommige mensen zweren bij melatonine omdat deze bij een jetlag de slaap zou bevorderen. Melatonine is een natuurlijk hormoon wat door ons lichaam wordt geproduceerd en kan worden gekocht als een voedingssupplement. Neem maandag vrij om langzaam te acclimatiseren.

Permanente tijd beter voor goed slaap-waakritme

Het is wetenschappelijk bewezen dat het permanent invoeren van de wintertijd het beste is voor de volksgezondheid. Door het verzetten van de klok moet je biologische klok zich elke keer weer aanpassen, wat niet voor iedereen makkelijk is. Een permanente tijd past het best bij ons dag-nachtritme en zorgt voor de minste verstoring in de slaap. In de winter krijgen mensen meer ochtendlicht en in de zomer minder avondlicht. Voor onze biologische klok hebben we juist dat ochtendlicht hard nodig. De biologische klok zorgt onder invloed van licht voor ons 24-uursritme. Veel daglicht in de ochtend zorgt voor een wakker gevoel en een goed slaap-waakritme, stelt Malou Fanchamps van de Hersenstichting. Zonder licht in de ochtend verschuift de biologische klok naar een later tijdstip.

De biologische klok is essentieel voor een goede slaapkwaliteit, een goede slaapduur en voor het gevoel fit te zijn overdag. Voldoende slaap is op korte termijn belangrijk voor leren, geheugen en de stemming. Op lange termijn is een goede nachtrust essentieel voor een gezond hart en gezonde bloedvaten, gezonde hersenen en een goed afweersysteem. Als we een continue wintertijd aanhouden vertraagt de biologische klok minder en gaan Nederlanders eerder slapen ten opzichte van hun werk- en schooltijden. Het is dan ook belangrijk het systeem met een zomertijd af te schaffen.