‘Stop met wisselingen zomer- en wintertijd’

Zomertijd of wintertijd? In 1977 werd besloten om zomertijd in te stellen om ‘energie te besparen*.’ Ondanks het feit dat wetenschappers er al jaren voor pleiten om te stoppen met het tweemaal per jaar verzetten van de klok, is het dit weekend weer zo ver; maandag mag je een uur eerder naar je werk. Somnoloog en neuroloog Angelique Pijpers is voorstander van het stoppen met de wisselingen van de tijd. “Je biologische klok (en dus je lijf) leeft met de zonnetijd en niet met de ‘klok’ tijd. Voor onze gezondheid – en dus ook voor de beheersing van onze zorgkosten – is het beste om zo dicht mogelijk te leven met de zonnetijd.” Voor Nederland zou dat betekenen dat we permanente wintertijd aan moeten houden.

Voordelen permanente wintertijd

Wat zou het jou opleveren? De meesten van ons zouden zich uitgeruster voelen en gemakkelijker kunnen opstaan in de ochtend. Een late zonsopkomst, veroorzaakt door permanente Oost-Europese tijd (huidige zomertijd) betekent dat we meer moeilijkheden kunnen krijgen met op tijd in slaap vallen en op tijd opstaan, hetgeen voor een deel van de mensen kan leiden tot slaaptekort met gevolgen als slechtere prestaties op werk of school etc. Angelique Pijpers ziet meer voordelen. Angelique: “Onderzoeken naar wat ‘de beste tijd’ is zijn deels tegenstrijdig. Het ligt aan het type mens, de omstandigheden en diens biologische klok waar de voorkeur ligt. Mogelijk dat behoud van zo lang mogelijk licht in de avond de kans op ongevallen verlaagt, omdat onze aandacht aan het eind van de dag vermindert en duisternis dit verder verslechtert.”

Het Europees Parlement steunt vanaf 2019 de stopzetting van de klokschakelingen per 2021. Het is echter aan de lidstaten om onderling overeenstemming te bereiken over de beoogde standaardtijden en de uitwerking daarvan. Het is afwachten hoe lang dat nog gaat duren.

* Het is nooit bewezen dat dit ook zo is.

Bron: Kempenhaeghe