VieCuri past lipofilling toe bij borstreconstructies en ontvangt STZ erkenning

Patiënten die vanwege borstkanker een borst moeten missen, hebben voortaan meer mogelijkheden voor borstreconstructie. VieCuri past namelijk een nieuwe methode toe waarbij lichaamseigen vetweefsel gebruikt wordt om een hele nieuwe borst te reconstrueren. Dit wordt gedaan door middel van lipofilling. Inmiddels is deze nieuwe reconstructiemethode door zorgverzekeraars in de basisverzekering opgenomen.

Plastisch chirurg An Deliaert: “Met deze techniek creëren we in 3 tot 5 operaties een nieuwe borst met lichaamseigen vet. Tijdens de operatie wordt via liposuctie vetweefsel weggehaald op plaatsen waar teveel vet is, zoals buik, bovenbenen of heupen. Vervolgens wordt dit vetweefsel in kleine hoeveelheden in de borst ingebracht, dit heet lipofilling. Door deze behandeling is een natuurlijke en zachte borst voor vrouwen na borstkanker weer mogelijk, tot maximaal een cup C.” De methodes en de aanpak voor borstreconstructies door VieCuri is door STZ (Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen) recent als ‘topklinisch’ beoordeeld. Dat betekent dat dit bovengemiddeld complexe zorg is waarbij de patiëntenzorg verweven is met opleiding en wetenschappelijk onderzoek. Voor deze zorg kunnen vrouwen niet in elk ziekenhuis terecht; slechts 8 ziekenhuizen in Nederland bieden dit nu aan.

Voordelen van borstreconstructie met eigen weefsel

Vetweefsel in de nieuwe borst groeit mee met het eigen weefsel. Bovendien heeft de vrouw dan een warm gevoel in de borst, dit in tegenstelling tot een prothese die meestal koud blijft aanvoelen. Een nadeel is dat het traject langer duurt dan andere vormen van borstreconstructie. Het traject begint op z’n vroegst 3 maanden na het verwijderen van de borst en neemt in totaal zo’n 1,5 jaar in beslag. Goed nieuws voor de patiënten is, dat vanaf januari dit jaar borstreconstructies met lipofilling vanuit de basisverzekering worden vergoed.

Keuzemogelijkheden

Een patiënt met borstkanker heeft bij VieCuri meerdere mogelijkheden voor een borstreconstructie. De keuze is onder meer afhankelijk van het oncologisch traject, de gezondheid en de persoonlijke wensen van de patiënt. Een patiënt kan naast de lipofillingmethode kiezen voor borstreconstructie door middel van een prothese, een tissue-expander (een met water gevulde prothese die later vervangen wordt door een prothese) of de DIEP-lap methode (hierbij wordt van huid- en vetweefsel van de buik een borst gereconstrueerd). De patiënt maakt op advies van de plastisch chirurg een weloverwogen beslissing, want elke methode heeft qua zorgtraject een andere intensiteit. Het feit dat VieCuri dit hele palet aan borstreconstructies aanbiedt is bijzonder, zij mag zich dan nu ook het expertisecentrum op het gebied van borstreconstructies noemen.

Bron: VieCuri