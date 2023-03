Erkenning voor vrouwen met klachten na keizersnee

Veel vrouwen die per keizersnede bevallen, houden hieraan klachten over zoals buikpijn, bloedverlies of vruchtbaarheidsproblemen. In een internationale studie hebben onderzoekers van Amsterdam UMC deze klachten een naam gegeven: Cesarean Scar Disorder (CSDi). Vrouwen met deze klachten, die veroorzaakt worden door een afwijkend litteken in hun baarmoeder, krijgen hiermee erkenning. Ook geeft de definitie van deze aandoening mogelijkheden tot vergelijkend onderzoek, wat uiteindelijk leidt tot meer en betere behandelingsmogelijkheden.

In Nederland ondergaan meer dan 30.000 vrouwen per jaar een keizersnede. Bij bijna 18.000 van hen ontstaat daarna een niche, dat is een uitpuilend litteken in de baarmoeder. Ongeveer 10.000 vrouwen houden daar klachten aan over. Amsterdam UMC, expertisecentrum voor de behandeling van niches, verricht hier – samen met buitenlandse expertisecentra – onderzoek naar. Tot op heden bestond er geen algemeen geldende definitie voor dit ziektebeeld en was vergelijking van onderzoek niet goed mogelijk.

Internationale overeenstemming



Op basis van medische literatuur stelde arts-onderzoeker Saskia Klein Meuleman, samen met gynaecologen Robert de Leeuw en Judith Huirne hebben we een onderzoek opgezet samen met 31 internationale gynaecologen die gespecialiseerd zijn in klachten van vrouwen na een keizersnede. Dit resulteerde in een duidelijke omschrijving van het ziektebeeld, welke klachten passen erbij en wat is nodig om de diagnose te kunnen stellen. Klein Meuleman: “We hebben de definitie van het ziektebeeld ook voorgelegd aan vrouwen met deze klachten. Zij herkenden zich hierin en ze hadden geen aanvullingen.”

Sneller hulp zoeken



Dankzij dit onderzoek kunnen vrouwen nu een duidelijke diagnose krijgen. Ook kan er nu beter gezocht worden naar een goede behandeling. Tevens kunnen zwangere vrouwen beter worden geïnformeerd over de mogelijke complicaties die na een keizersnede kunnen ontstaan. Klein Meuleman: “Een keizersnede is een zeer belangrijke, en vaak levensreddende, ingreep. Maar het is belangrijk dat we niet onderschatten hoeveel effect deze operatie kan hebben op de kwaliteit van iemands leven op de lange termijn”. Vrouwen horen hierover geïnformeerd te worden voordat ze een keizersnede ondergaan. Deze informatie kunnen ze meenemen bij eventuele besluitvorming rondom een keizersnee. Ook kunnen ze deze klachten sneller herkennen en daarmee sneller hulp zoeken als dat nodig is.

Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift JAMA Network Open http://jamanetwork.com/journals/jamanetworkopen/fullarticle/10.1001/jamanetworkopen.2023.5321?utm_source=For_The_Media&utm_medium=referral&utm_campaign=ftm_links&utm_term=032923

Meer info:

https://www.amc.nl/web/specialismen/uterine-repair-center/uterine-repair-center/niches-keizersnedelittekens.htm

Bron: Amsterdam AMC