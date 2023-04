BovenIJ introduceert nieuwe dienstkleding

Op donderdag 6 april introduceert het BovenIJ nieuwe dienstkleding voor zorgprofessionals, medisch specialisten en medewerkers in een aantal andere functies. De nieuwe kledinglijn maakt onderscheid in kleuren, waardoor patiënten en bezoekers makkelijker kunnen zien met wat voor soort zorgprofessional of medewerker zij te maken hebben.

Nieuwe dienstkleding

Aan het vervangen van de dienstkleding is een zorgvuldig proces vooraf gegaan, waarbij ook aandacht is geweest voor duurzaamheid. Over de nieuwe kleding is nagedacht samen met onze zorgprofessionals. Zij weten als geen ander waar prettige dienstkleding aan moet voldoen. ‘Het is fijn dat we de broekspijpen kunnen omslaan op de warmere dagen,’ vertelt geriatrie verpleegkundige Isabelle Woltheus. ‘Ook zijn er handige extra binnenzakjes bijgekomen, voor een telefoon of pieper en voor een schaar,’.

Op advies van onze cliëntenraad is gekozen voor onderscheid in kleuren, zodat je als patiënt of bezoeker de verschillende zorgprofessionals makkelijker kunt herkennen. Verpleegkundige Mirjam Ahne herkent dit uit de praktijk: ‘Je ziet dat vrijwel iedereen in het wit wordt aangesproken als verpleegkundige. Het kwam dan voor dat andere medewerkers vragen krijgen van patiënten, waar zij geen antwoord op weten’.

Wie draagt wat?

Verpleegkundigen, leerling-verpleegkundigen en doktersassistenten zijn gekleed in een witte hes met een witte broek (op de foto rechtsonder). Radiologisch laboranten en medewerkers van de afdeling Revalidatie & Herstel, zoals fysiotherapeuten, dragen dezelfde witte hes, maar met een donkerblauwe broek (linksboven). Ze zijn zo duidelijk te onderscheiden.

Artsen dragen een witte jas met een donkerblauw accent in de kraag (linksonder). Komt u bij het afnamelaboratorium of de apotheek? Dan ziet u dat de medewerkers daar óók een witte jas dragen, maar met oprolbare mouwen ter bescherming voor hun werkzaamheden en met een oranje accent in de kraag (rechtsboven).

Wanneer u in ons ziekenhuis verblijft, herkent u de Servicemedewerkers aan een lichtgroene hes met een donkerblauwe broek (midden boven). Net als de medewerkers van patiëntenvervoer. Tot slot worden ook onze vrijwilligers in het nieuw gestoken: u herkent ze aan een lichtblauwe hes, waaronder ze hun eigen broek dragen (midden onder).

Modeshow

Om de nieuwe dienstkleding te lanceren, hebben we een video gemaakt.

Nieuwsgierig? Bekijk de video hier!

Bron: BovenIJ