De verschillende slaapfases per leeftijd

Een gezond slaapritme is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen. Kinderen hebben meer slaap nodig dan volwassenen omdat hun lichaam en geest nog in ontwikkeling zijn. In dit artikel zullen we de verschillende fases van het slaapritme van kinderen bespreken en uitleggen waarom een regelmatig slaapritme zo belangrijk is. Ook lees je waarom het belangrijk is voor de beste matras te kiezen, aangezien je kind natuurlijk nog volop in de groei is in de eerste jaren van zijn of haar nog prille leven.

Fase 1: Pasgeboren baby’s

Pasgeboren baby’s hebben veel slaap nodig, gemiddeld 16 tot 17 uur per dag. Ze hebben echter nog geen vast slaapritme en slapen vaak kortere periodes door elkaar heen, zowel overdag als ’s nachts. Dit komt doordat hun maagjes nog klein zijn en ze dus vaak moeten eten. Het is belangrijk om als ouder het slaapritme van je baby te volgen en niet te verwachten dat ze al snel een vast ritme hebben.

Fase 2: Baby’s van 3 tot 12 maanden

Als baby’s tussen de 3 en 12 maanden oud zijn, beginnen ze vaak een vast slaapritme te ontwikkelen. Ze hebben nog steeds veel slaap nodig, gemiddeld 14 tot 15 uur per dag. Baby’s van deze leeftijd slapen vaak nog meerdere keren per dag, maar kunnen ook al langere periodes achter elkaar slapen. Het is belangrijk om als ouder een rustige en comfortabele slaapomgeving te creëren met een goede matras en een vast bedtijdritueel te introduceren. Zo weten ze wanneer het tijd is om te gaan slapen en schrikken ze niet wanneer ineens de slaapzak wordt aangedaan en ze in bed worden gelegd.

Fase 3: Peuters van 1 tot 3 jaar

Peuters hebben nog steeds veel slaap nodig, gemiddeld 12 tot 14 uur per dag. Ze hebben echter vaak meer energie en kunnen langer wakker blijven dan baby’s. Peuters hebben baat bij een vast slaapritme en een regelmatig bedtijdritueel. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat ze voldoende beweging krijgen gedurende de dag en om een rustige en comfortabele slaapomgeving te creëren.

Fase 4: Kleuters van 3 tot 5 jaar

Kleuters hebben nog steeds veel slaap nodig, gemiddeld 11 tot 12 uur per dag. Ze hebben vaak meer energie dan peuters en zijn meer in staat om hun eigen slaapritme te reguleren. Het is echter nog steeds belangrijk om een vast slaapritme en bedtijdritueel te behouden. Het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat ze voldoende beweging krijgen gedurende de dag en om schermtijd te beperken voor het slapengaan.

Fase 5: Schoolgaande kinderen van 6 tot 12 jaar

Schoolgaande kinderen hebben nog steeds veel slaap nodig, gemiddeld 9 tot 11 uur per dag. Ze hebben echter vaak drukke schema’s en kunnen moeite hebben met het vinden van een vast slaapritme. Het is belangrijk om als ouder een vast bedtijdritueel te introduceren en schermtijd te beperken voor het slapengaan. Een rustige en comfortabele slaapomgeving blijft ook belangrijk. Zorg er dus voor dat het niet te licht is op de kamer en je kind zich er veilig en comfortabel voelt.

Bron: Consumentenbond