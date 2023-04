‘Zorg heeft dringend behoefte aan betere netwerken en technologie’

Onderzoek Extreme Networks onder toonaangevende zorgorganisaties in VS

Ziekenhuizen en zorginstellingen kampen met problemen in hun operationele klinische processen, waaronder personeelstekorten, bezuinigingen en security. Deze problemen kunnen het gevolg zijn van onvoldoende investeringen in technologie, met name netwerkinfrastructuur, stelt het rapport ‘Emerging from the COVID Pandemic’ van Extreme Networks en HIMSS.

Het onderzoek is uitgevoerd door Extreme Networks in samenwerking met de Healthcare Information and Management Systems Society (HIMSS) onder IT-beslissers van 100 Amerikaanse ziekenhuizen en zorginstellingen. HIMSS is een belangrijke vereniging van senior IT-managers in de gezondheidszorg in de VS. Zorgorganisaties worden volgens Nicole Ramage, Market Intelligence Manager en onderzoeker van HIMSS, geconfronteerd met personeelstekorten, bezuinigingen en cybersecurity. “Ze investeren dan ook steeds meer in hun netwerken zodat ze hun beveiliging op orde kunnen krijgen, de prestaties van applicaties en apparaten verbeteren en medewerkers efficiënter maken met innovatieve technologie. Verbeteringen aan hun netwerk en IT-infrastructuur kunnen bijdragen aan oplossingen voor deze problemen”, aldus Ramage.Tijdelijke oplossingen verergeren de situatie

Veel zorgorganisaties hebben in de coronapandemie snel moeten investeren in nieuwe technologie. “Omwille van de snelheid hebben ze de afgelopen jaren gekozen voor tijdelijke oplossingen maar die hebben hun problemen in principe alleen maar verergerd. Dit type oplossingen is namelijk niet ontworpen voor gebruik met duizenden apparaten, bandbreedte-intensieve applicaties en zeer actieve gebruikers”, stelt directeur Doug McDonald van Extreme Alliance van Extreme Networks.

“Een modern netwerk in de zorg ondersteunt duizenden apparaten en applicaties, zoals portals voor patiënten, hartmonitoren en MRI-scanners. Het netwerk levert een bijdrage aan verbeterde prestaties van nieuwe zorgapplicaties die de klinische productiviteit verhogen, ontlast IT-teams en verbetert de zorg voor patiënten. Tegen die achtergrond moeten ziekenhuizen en zorginstellingen hun bedrijfsnetwerken dus zien als een strategische investering en de oplossing voor de problemen die verouderde infrastructuur met zich meebrengen.”Belangrijkste bevindingen uit het onderzoek

Impact personeelstekorten en bezuinigingen

Personeelstekorten kunnen leiden tot verslechtering van zorg, haperingen in de processen van ziekenhuizen en hoger verloop onder zorgmedewerkers.

84% van de respondenten noemt personeelstekorten onder zorgmedewerkers als hun belangrijkste probleem.

77% van de directies noemt inflatie en financiële problemen als hun grootste uitdaging.

90% van de ondervraagde organisaties heeft de investeringen in technologie verhoogd sinds het begin van de pandemie en 45% zegt het budget aanzienlijk te hebben verhoogd.

Impact tekort aan IT-medewerkers op de klinische productiviteit

47% van de respondenten ziet het tekort aan IT-personeel als een van de top-3 uitdagingen.

74% van de respondenten stelt dat de invoering van zorgsoftware en nieuwe technologie wordt belemmerd door de schaarste aan goed opgeleide IT-medewerkers en dat organisaties hierdoor geen gebruik kunnen maken van nieuwe technologie die de zorg kan verbeteren.

Volgens 66% van de respondenten duren routinematige IT-taken langer door een tekort aan IT-mensen.

55% beweert dat de tijd voor het oplossen van IT-problemen en fouten is toegenomen, wat een negatieve invloed heeft op de productiviteit van medewerkers.

Om de problemen op te lossen, is ruim 25% van de ondervraagden van plan te investeren in het upgraden en uitbreiden van hun netwerkinfrastructuur.

Security, cloud en software zijn belangrijkste investeringen

59% van de respondenten zet de uitdagingen op het gebied van security in hun top 3 van organisatorische uitdagingen.

54% noemt beveiliging als belangrijkste investering in de komende 12-18 maanden.

36% ziet moderne zorgtoepassingen als belangrijkste investering in technologie.

75% van de technologische besluitvormers met begroting zegt van plan te zijn de cloudinfrastructuur in de komende 12-18 maanden te updaten.

Inzetten op draadloos

van de respondenten is 93% het eens met de stelling dat het netwerk een belangrijke rol speelt in het succes van de activiteiten van een ziekenhuis en de beleving van patiënten.

96% gebruikt wifi voor mobiele apparaten

84% stelt dat wifi noodzakelijk is voor de algemene beleving van patiënten in zorginstellingen.

83% van de ondervraagde instellingen gebruikt wifi voor het monitoren van patiënten.

80% van de zorgorganisaties met meer dan 5,1 miljard dollar aan inkomsten maakt eerder gebruik van locatiediensten op basis van wifi die cruciaal kunnen zijn bij het beheer van werkzaamheden.

Bron: HIMMS