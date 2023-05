Stijging soa’s onder jongeren

Breng de Vrij Veilig Campagnes terug!

Er werd in 2022 meer chlamydia en gonorroe gevonden onder vrouwen en heteroseksuele mannen jonger dan 25 jaar. Gonorroe werd zelfs 33% meer gevonden dan in 2021. Dit blijkt uit de nieuwste cijfers van de Centra Seksuele Gezondheid, die het RIVM vandaag heeft gepubliceerd in de Thermometer Seksuele Gezondheid. Deze cijfers maken ondubbelzinnig duidelijk dat we in Nederland onvoldoende investeren in de preventie van soa’s onder jongeren.

Mark Vermeulen, directeur Aidsfonds-Soa Aids Nederland: “Dit is geen verrassing. Als we stoppen met de Vrij Veilig campagnes, de promotie van condoomgebruik op een laag pitje zetten en veel jongeren geen of onvoldoende seksuele vorming geven, dan krijgen we te maken met meer soa’s. We moeten Nederlandse jongeren beter helpen bewust om te gaan met soa-risico’s. Budget voor terugkerende gezondheidscampagnes met een sekspositieve benadering moet opnieuw beschikbaar komen.”

Coronadip is voorbij

In 2022 zijn in totaal 164.715 consulten uitgevoerd bij de Centra Seksuele Gezondheid van de GGD; dat is 19% meer dan in 2021. Voor het eerst zijn er ook meer consulten dan in 2019, het jaar vóór de coronacrisis. Dat de dip in het aantal soa-consulten nu voorbij is blijkt ook uit de toename van het aantal gevonden soa’s.

In de tweede helft van 2022 was het vindpercentage bij heteroseksuele mannen 24% en bij vrouwen 20,7% en onder mannen die seks hebben met mannen was dat 22,4%. Opvallend is dat bij zowel heteroseksuele mannen als vrouwen het vindpercentage zelfs hoger lag dan in 2020, toen tijdens volle coronacrisis er een strenge prioritering voor soa-testen in werking was en dus relatief veel soa’s werden gevonden.

Stijging gonorroe

Meest opvallend is dat zowel chlamydia en gonorroe vaker worden gevonden bij vrouwen en heteroseksuele mannen jonger dan 25 jaar. Het aantal gonorroe-diagnoses bij de Centra Seksuele Gezondheid is in 2022 toegenomen met 33% naar ruim 10.000. Deze toename was het sterkst onder vrouwen (toename met 75%) en heteroseksuele mannen (toename 58%). In de tweede helft van 2022 werd gonorroe relatief vaker gezien bij mensen onder de 25 jaar, met een Nederlandse afkomst of een hoog opleidingsniveau.

Chlamydia is nog steeds de meeste gevonden soa. In 2022 werden 24.684 chlamydia diagnoses gesteld bij de Centra Seksuele Gezondheid; het vindpercentage nam in 2022 alleen toe bij vrouwen en heteroseksuele mannen onder de 25 jaar.

Soa preventie jongeren moet beter

De nieuwste soa-cijfers maken overduidelijk dat jongeren in Nederland onvoldoende ondersteund worden om verstandig om te gaan met soa-risico’s. Uit eigen onderzoek onder jongeren (Seks onder je 25ste – 2017) blijkt dat 4 op de 10 jongeren bij een one-night-stand geen condoom gebruiken en cijfers van het RIVM van eerder dit jaar lieten zien dat het condoomgebruik afneemt onder jongeren. Sinds de Vrij Veilig Campagnes zijn gestopt al meer dan 10 jaar geleden missen jongeren de indringende herinnering om zich te beschermen tegen soa’s.

Het is dringend tijd voor nieuwe nationale Vrij Veilig campagnes waarin gezond seksueel gedrag wordt gestimuleerd, zoals condoomgebruik, vaccinatie tegen soa’s en testen op soa’s en hiv. Bewezen effectief is een campagne met een sekspositieve benadering, waarin juist plezier, eigen regie en keuzevrijheid bij seks leidend zijn. Daar valt zeker een slag te slaan.

Bron: Soa Aids Nederland