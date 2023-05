Verpleegkundige Tommie Niessen pleit voor verandering in de Zorg met behulp van nieuwe APP

Verpleegkundige Tommie Niessen: “Het is tijd voor verandering! Alleen samen kunnen we de Zorg verbeteren!”

“Het wordt tijd dat er geluisterd wordt naar zorgmedewerkers”. Zelfstandig verpleegkundige, auteur en spreker Tommie Niessen zet zijn bekendheid in om zorgmedewerkers een stem te geven. Op vrijdag 12 mei “Dag van de Zorg” lanceert hij Tommie | De Zorg Community met de Tommie app, de eerste social media app speciaal voor zorgmedewerkers.

Tommie | De Zorg Community

Tommie | De Zorg Community brengt de Zorg dichter bij elkaar en is een gratis online social media platform. Het idee erachter is een plek te creëren waar zorgmedewerkers, mensen die in de zorg willen werken, zorgorganisaties, vakbonden, brancheverenigingen en opleidingsinstituten zich (kunnen gaan) verenigen om met elkaar te verbinden, samen te werken, te innoveren en van elkaar te leren.

Om dit te faciliteren heeft Niessen de Tommie app (voor Apple en Android) ontwikkeld, dé social media app voor de Zorg waar zorgmedewerkers en mensen die in de Zorg willen werken elkaar kunnen ontmoeten, inspireren, informeren en ondersteunen, maar ook zorgorganisaties, vakbonden, brancheverenigingen en opleidingsinstituten samenkomen. Een veilige en interactieve omgeving. De gratis app biedt toegang tot De Zorg Community, met als doel dé grootste zorg community van Nederland te worden met gepassioneerde zorgverleners, die zich inzetten voor het verbeteren en het sterker maken van onze Zorg.

Met de Tommie app en De Zorg Community willen Niessen en zijn team de Zorgsector weer samenbrengen en verenigen. “Het is tijd dat wij het zelf gaan doen! We streven naar een sector waarin zorgverleners worden gezien als de belangrijkste bouwstenen van de gezondheidszorg en waarin hun ervaring en expertise volledig worden benut. Het is belangrijk dat alle zorgmedewerkers, zorgorganisaties, vakbonden en brancheverenigingen in Nederland samenwerken en de Zorg weer werkbaar wordt! Met meer werkplezier, waardering en meer collega’s. Door ons te verenigen vormen we een eenheid, zodat er nu écht iets gaat veranderen om een positieve verandering in beweging te brengen binnen de Zorg. Samen sterk voor een betere zorg!”

Tommie Niessen werkt meer dan 10 jaar in de zorg als verpleegkundige en sinds enkele jaren als ZZP’er in de zorg. Daarnaast is hij spreker en auteur, die schrijft over de ervaringen die hij opdoet tijdens zijn werk als verpleegkundige. Niessen is een man met een missie: de zorg op een positieve en vooral realistische manier op de kaart zetten. Tommie kreeg landelijke bekendheid met zijn in 2018 uitgekomen boek ‘Tommie in de zorg’. De laatste jaren is hij naast zijn werk in de zorg en het geven van lezingen en workshops met name actief geweest op diverse social media kanalen waar hij meer dan 200.000 volgers heeft. Tommie wil zijn bekendheid nu inzetten en gebruiken om de zorgmedewerkers een landelijke stem te geven. Tommie: “ Het is van essentieel belang de huidige zorgmedewerkers te behouden in de Zorg sector en instroom van nieuwe zorgmedewerkers te stimuleren opdat we ook de komende decennia kwalitatief goede zorg voor alle inwoners van Nederland kunnen garanderen. De zorgverleners hebben mij jarenlang online gevolgd zodat ik mijn stem kon laten horen, nu is het tijd dat ik met mijn bekendheid de zorgverleners help hún stem te laten horen”.

Voor meer informatie zie: www.dezorgcommunity.nl