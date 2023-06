Het Belang van Sociale Wetenschap in de Zorg: Verbetering van de Patiëntenzorg

In haar oratie ‘Inzoomen, scherpstellen. Naar een antropologie van alledaagse ethiek in de gezondheidszorg’ benadrukt hoogleraar Jeannette Pols van Amsterdam UMC het belang van het gebruik van kennis uit de sociale wetenschap in de zorg. Ze richt zich specifiek op de zorg voor mensen met een langdurige of chronische ziekte of blijvende handicap. Pols stelt dat ethiek een cruciale rol speelt in de zorg, waarbij zorgverleners en patiënten dagelijks afwegingen maken met betrekking tot wat goed is om te doen. Ze pleit voor een nauwere samenwerking tussen medische en sociale wetenschappen om de zorg voor patiënten te verbeteren.

Nieuwe afwegingen

Pols legt uit dat chronische ziekten en handicaps vaak gepaard gaan met veranderingen die nieuwe afwegingen vereisen. Wat het beste is voor een patiënt kan variëren van persoon tot persoon. Ze benadrukt dat de aandacht voor alledaagse waarden en het onderzoek daarnaar goed samengaat met de klinische kennis van professionals en de praktische kennis en wensen van patiënten. Pols erkent dat wetenschappelijk onderzoek in de geneeskunde gericht is op het produceren van generaliseerbare kennis, maar betoogt dat in de huidige tijd meer nodig is. Vraagstukken rond palliatieve zorg, kwaliteit van leven en de beste behandeling verdienen meer aandacht.

Als psycholoog en filosoof ziet Pols zichzelf als een wetenschapper die de mens in al zijn aspecten bestudeert en dit combineert met de gezondheidszorg. Ze pleit voor nieuwe academische ruimte om na te denken over alledaagse waarden en verschillende onderzoeksmethoden. Pols gelooft dat het openstellen van artsen voor kennis uit de sociale wetenschap beter is voor de patiënt. Ze benadrukt dat de uitwisseling tussen sociaal-wetenschappelijk onderzoek en medische praktijken nog verbeterd kan worden, ondanks de verschillen in wetenschappelijke tradities. Pols benadrukt dat patiënten divers zijn en dat de veranderende zorgsituatie en vergrijzing vragen om een andere benadering.

Progressieve ziekten

Een voorbeeld dat Pols aanhaalt om het belang van sociale wetenschap in de zorg te illustreren, is de situatie van mensen met de spierziekte ALS. Hoewel artsen een praktische medische oplossing, zoals een PEG-sonde, voor slikproblemen aanbieden, zijn veel patiënten terughoudend. Sociaal-wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat een sonde voor veel patiënten een schrikbeeld is en niet past bij hun perceptie van kwaliteit van leven. Het begrip van deze diversiteit in wetenschappelijk onderzoek en het gebruik ervan is volgens Pols essentieel voor goede zorg.

Cliëntondersteuner kan waardevolle stap zijn

Het vinden van passende zorg binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet langdurige zorg (WLZ) vereist vaak afwegingen en beslissingen die ethisch van aard zijn. Hoogleraar Jeannette Pols benadrukt het belang van ethiek in de zorg en het streven naar het goede en passende zorg voor elke individuele patiënt. Om patiënten te ondersteunen in dit proces, kan het inschakelen van een cliëntondersteuner een waardevolle stap zijn. Een cliëntondersteuner kan cliënten helpen bij het identificeren van hun persoonlijke waarden, normen en idealen en deze meenemen in het vinden van de juiste zorg binnen de Wmo. Daarnaast is het ook belangrijk om te weten dat wanneer zorg valt onder de WLZ, een cliëntondersteuner vanuit het zorgkantoor regio kosteloos kan worden ingeschakeld. Deze gespecialiseerde ondersteuner kan patiënten en hun families begeleiden bij het maken van weloverwogen keuzes en het verkrijgen van de juiste zorgvoorzieningen, waarbij rekening wordt gehouden met de ethische aspecten en individuele behoeften van de patiënt.

Nauwe samenwerking tussen medische en sociale wetenschappe

Jeannette Pols pleit voor een nauwe samenwerking tussen medische en sociale wetenschappen om een beter begrip te krijgen van de diversiteit binnen de zorg en om zorgverleners te ondersteunen bij het nemen van beslissingen die aansluiten bij de waarden en behoeften van de patiënt. Door kennis uit de sociale wetenschap te integreren in de medische praktijk, kunnen zorgverleners een bredere kijk krijgen op wat ‘kwaliteit van leven’ betekent en hoe ze het beste kunnen inspelen op de individuele situatie van elke patiënt. Het festival Unexpected Subjects, dat aansluit op de oratie van Jeannette Pols, biedt een platform waar medische professionals, sociaal-wetenschappers, kunstenaars en filosofen samen kunnen komen om nieuwe onderzoeksmethoden en oplossingen te verkennen voor een beter en volwaardig leven, zelfs in de aanwezigheid van een ziekte. Het festival benadrukt het belang van het verkennen van het onbekende en het ontdekken van onverwachte mogelijkheden voor verbetering in de gezondheidszorg.

De oratie Inzoomen, scherpstellen. Naar een antropologie van alledaagse ethiek in de gezondheidszorg van Jeannette Pols is om 16.30 uur in de Oude Lutherse kerk in Amsterdam. Het festival Unexpected Subjects vindt vanaf 18.45 uur plaats in de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Deelname is gratis en inschrijven kan via de website.

Bron: Amsterdam UMC