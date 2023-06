Inschrijving Albert Schweitzer Prijs 2023 geopend

Medische gezondheidspioniers en zorgprofessionals met innovatieve ideeën gezocht!

Het is weer mogelijk mee te dingen naar de Albert Schweitzer Prijs en gezondheidspionier van het jaar 2023 te worden. Het Nederlands Albert Schweitzer Fonds roept Nederlandse jongeren op om innovatieve en vernieuwende ideeën in te dienen ter verbetering van de gezondheid en leefomgeving van kwetsbare groepen in Sub-Sahara Afrika. Studenten met een medische (technische) opleiding of al werkende jong professionals in de medische (technische) sector kunnen initiatieven voor de prijs indienen. Zoals AIO’s, (tropen)artsen, verpleegkundigen, psychologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten of andere paramedici. Te winnen zijn een juryprijs van € 7.500,- en een publieksprijs van € 2.500,- Inschrijven kan tot en met zondag 17 september 2023 via www.nasf.nl. De prijzen worden op 1 november 2023 uitgereikt.

Pionieren in de voetsporen van Albert Schweitzer

Het Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF) is initiatiefnemer van de Albert Schweitzer Prijs. ‘We reiken dit jaar al voor de 12e keer de Albert Schweitzer Prijs uit’, aldus Tjitske Vreugdenhil bestuurslid NASF en voormalig jurylid Albert Schweitzer Prijs. ‘Wij moedigen Nederlandse jongeren met een hart voor Afrika aan te pionieren en in de voetsporen te treden van gezondheidspionier dr. Albert Schweitzer. ‘We stimuleren hen kleinschalige slimme ideeën voor de prijs in te dienen en samen met de plaatselijke bevolking aan de slag te gaan deze te realiseren’.

Van nazorg voor couveusekindjes, honing voor wondbehandeling tot een aanpak voor verslaafde jongeren

De afgelopen jaren zijn veel uiteenlopende initiatieven ingediend die de gezondheid en leefomgeving van kwetsbare groepen in Afrika hebben verbeterd. Zoals:

B etere nazorg aan couveuse kindjes in Tanzania en de start van een ontwikkelingspolikliniek

etere nazorg aan couveuse kindjes in Tanzania en de start van een ontwikkelingspolikliniek Het bestrijden van ondervoeding bij kinderen en kwetsbaren met zelfgemaakte voedzame pindarepen. Artsen produceren deze van lokale ingrediënten samen met diëtisten en koks in het Shirati KMT Hospital in Tanzania.

Een innovatieve aanpak voor rehabilitatie van verslaafde jongeren in Malawi. Door intensieve coaching en ‘doe’ therapie zoals tuinieren, sporten en het verzorgen van dieren leren ex-verslaafden zich staande te houden in het normale leven zonder terug te vallen in hun verslavingsgedrag.

Behandeling van mensen met olifantsvoeten (podoconiosis) in Ethiopië en het maken van passend schoeisel voor hen.

Het realiseren van imkerijen bij een ziekenhuis in Sierra Leone. Met de geproduceerde honing (werkt desinfecterend) kunnen de vele wonden verzorgd worden. Daarnaast bieden de imkerijen werk voor de lokale gemeenschap.

Meer voorbeelden zijn te vinden op https://www.nasf.nl/nieuws/winnaars-albert-schweitzer-prijs-een-overzicht/





Studerende of al werkende professionals

Studerende Nederlandse jongeren (18 – 35 jaar) met een medische (technische) of andere opleiding (MBO, HBO of universitair niveau) of al werkende professionals in de zorg sector met kleinschalige en slimme initiatieven kunnen deelnemen aan de prijs. Denk aan AIO’s, (tropen) artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, verloskundigen, psychologen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten of andere paramedici, worden van harte uitgenodigd hun ideeën in te dienen. Passie voor gezondheid, gedrevenheid, ondernemerschap en leiderschap zijn kenmerkende eigenschappen voor deelnemers aan de Albert Schweitzer Prijs.



Meedoen opent deuren

Tjitske Vreugdenhil: ‘Meedoen aan de prijs opent letterlijk deuren voor de deelnemers. Het vergroot hun kansen hun dromen te realiseren. Het winnen van de prijs geeft een eervolle erkenning van het werk in de voetsporen van Albert Schweitzer. En het aanzien dat een nominatie geeft, helpt de initiatiefnemers bij het doen van vervolg financieringsaanvragen’.

Te winnen prijzen en prijsuitreiking

– Hoofdprijs € 7.500,– voor een kickstart van het project, gekozen door de vakjury

– Publieksprijs € 2.500,– voor het initiatief dat de meeste stemmen verzamelt tijdens de stemcampagne op de website van het Nederlands Albert Schweitzer Fonds.

De prijsuitreiking vindt op 1 november plaats in Leusden.

Criteria en voorwaarden voor deelname

Het moet gaan om een project of initiatief dat nieuw of startend is, gericht op het welzijn van specifieke groepen in Sub-Sahara Afrika en op verbetering van de gezondheid of gezondheidszorg. Het project heeft een duurzaam en zelfredzaam karakter en is innovatief/vernieuwend qua oplossing of aanpak. Op www.nasf.nl zijn alle criteria en voorwaarden te vinden en is het inschrijfformulier te downloaden.

Workshop van een expert

Er komt nogal wat kijken bij het opzetten van een eigen project in Afrika. Het NASF helpt daarom graag in het realiseren ervan. Op 29 juni en op 8 september geeft Tjitske Vreugdenhil een online workshop waarin ze meer uitleg geeft over de prijs en wat men van meedoen kan verwachten. Ook is het mogelijk vragen te stellen. Aanmelden hiervoor kan via www.nasf.nl

Over het Nederlands Albert Schweitzer Fonds (NASF)

Het Nederlands Albert Schweitzer Fonds ondersteunt sinds 1976 kleinschalige gezondheidsprojecten in Sub-Sahara Afrika. Op afgelegen plekken helpt het fonds kwetsbare groepen en gemeenschappen aan een betere gezondheid.

Dr. Albert Schweitzer was in de vorige eeuw een van de eerste gezondheidspioniers in Afrika. In zijn voetsporen werkt het NASF samen met lokale gezondheidspioniers. Dit zijn personen of kleine organisaties die iets willen verbeteren aan een gezondheidsprobleem in hun omgeving. De betrokkenheid binnen de gemeenschap en de impact is groot. De door de lokale mensen zelf geïnitieerde en gedragen projecten zijn kleinschalig, concreet, duurzaam en hebben aantoonbaar de gezondheid écht verbeterd.

Het NASF draagt Nederlandse gezondheidspioniers die de gezondheid van kwetsbare groepen in Afrika een stukje beter willen maken een warm hart toe. Daarom ondersteunt het fonds niet alleen lokale projecten, maar organiseert het NASF ook jaarlijks de Albert Schweitzer Prijs. De winnaar van deze prijs kan met een geldbedrag een start te maken met zijn of haar innovatieve project in Afrika. Het NASF wordt hierin gesteund door de AFAS Foundation, die sinds 2022 partner is van de Albert Schweitzer Prijs. Voor meer informatie www.nasf.nl.